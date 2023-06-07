Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Испанцы и украинцы. Ребров рассказал о своем тренерском штабе
Чемпионат Европы
07 июня 2023, 12:39 |
1385
1

Испанцы и украинцы. Ребров рассказал о своем тренерском штабе

Штаб еще не сформирован

07 июня 2023, 12:39 |
1385
1
Испанцы и украинцы. Ребров рассказал о своем тренерском штабе
УАФ

Новый наставник сборной Украины Сергей Ребров на пресс-конференции рассказал о том, кто войдет в его тренерский штаб. До конца штаб еще не сформирован.

«Мы еще ведем переговоры, еще не все контракты подписаны. Это будут люди, которые были в «Аль-Айне». Альберто Босх, Висенте Гомес. Остальные будут украинские специалисты, мы ведем переговоры».

«Еще Глеб Платов. Глеба я давно знаю, он работал в киевском «Динамо». Потом он был в Катаре, работал там, а сейчас в «Днепре-1». Тренер вратарей - Рустам Худжамов», — сказал Ребров.

Кроме того, УАФ сообщает, что в штаб вошел Унаи Мельгоса.

По теме:
Андрей ПАВЕЛКО: «История покажет, какое место Украина займет в отборе Евро»
ОФИЦИАЛЬНО. Сергей Ребров – главный тренер сборной Украины
Презентация нового тренера сборной Украины. Смотреть онлайн. LIVE
Альберто Босх Сергей Ребров Висенте Гомес Рустам Худжамов Глеб Платов сборная Украины по футболу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты
Футбол | 06 июня 2023, 11:55 0
ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты
ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты

Молодежный Мундиаль пройдет в Аргентине с 20 мая по 11 июня

Прощальный матч Селезнева, Украина побеждает в socca, неудача Свитолиной
Футбол | 07 июня 2023, 07:35 0
Прощальный матч Селезнева, Украина побеждает в socca, неудача Свитолиной
Прощальный матч Селезнева, Украина побеждает в socca, неудача Свитолиной

Главные новости за 6 июня на Sport.ua

Элина СВИТОЛИНА: «Не знаю, почему Соболенко ждала меня у сетки»
Теннис | 06.06.2023, 16:58
Элина СВИТОЛИНА: «Не знаю, почему Соболенко ждала меня у сетки»
Элина СВИТОЛИНА: «Не знаю, почему Соболенко ждала меня у сетки»
Прощайте, шпоры? Гарри Кейн согласился на переход в испанский гранд
Футбол | 07.06.2023, 06:12
Прощайте, шпоры? Гарри Кейн согласился на переход в испанский гранд
Прощайте, шпоры? Гарри Кейн согласился на переход в испанский гранд
Свитолина проиграла второй ракетке мира на пути в полуфинал Ролан Гаррос
Теннис | 06.06.2023, 15:46
Свитолина проиграла второй ракетке мира на пути в полуфинал Ролан Гаррос
Свитолина проиграла второй ракетке мира на пути в полуфинал Ролан Гаррос
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Springfield
Штаб - интернациональный.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
5 клубов. Когда Шахтер, Заря, Днепр-1, Динамо и Ворскла начинают еврокубки
5 клубов. Когда Шахтер, Заря, Днепр-1, Динамо и Ворскла начинают еврокубки
05.06.2023, 18:12 2
Футбол
Соболенко снова отказалась давать пресс-конференцию, но похвалила Свитолину
Соболенко снова отказалась давать пресс-конференцию, но похвалила Свитолину
05.06.2023, 11:05 5
Теннис
Украина разгромила вице-чемпионов мира и досрочно выиграла группу на ЧМ
Украина разгромила вице-чемпионов мира и досрочно выиграла группу на ЧМ
06.06.2023, 14:47 5
Другие виды
Андрей ЛУНИН: «Пришло время идти дальше»
Андрей ЛУНИН: «Пришло время идти дальше»
05.06.2023, 10:49 13
Футбол
Украина разгромила Египет на старте чемпионата мира 2023 по socca
Украина разгромила Египет на старте чемпионата мира 2023 по socca
05.06.2023, 18:52 2
Другие виды
В помощь ВСУ. В Ужгороде состоялся прощальный матч Селезнева
В помощь ВСУ. В Ужгороде состоялся прощальный матч Селезнева
06.06.2023, 19:05 21
Футбол
Уйдет из Полесья? Юрий Максимов согласился возглавить клуб Второй лиги
Уйдет из Полесья? Юрий Максимов согласился возглавить клуб Второй лиги
05.06.2023, 22:43 5
Футбол
СВИТОЛИНА: «Не собираюсь продавать свою страну ради симпатий зрителей»
СВИТОЛИНА: «Не собираюсь продавать свою страну ради симпатий зрителей»
06.06.2023, 17:46 14
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности