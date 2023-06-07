Испанцы и украинцы. Ребров рассказал о своем тренерском штабе
Штаб еще не сформирован
Новый наставник сборной Украины Сергей Ребров на пресс-конференции рассказал о том, кто войдет в его тренерский штаб. До конца штаб еще не сформирован.
«Мы еще ведем переговоры, еще не все контракты подписаны. Это будут люди, которые были в «Аль-Айне». Альберто Босх, Висенте Гомес. Остальные будут украинские специалисты, мы ведем переговоры».
«Еще Глеб Платов. Глеба я давно знаю, он работал в киевском «Динамо». Потом он был в Катаре, работал там, а сейчас в «Днепре-1». Тренер вратарей - Рустам Худжамов», — сказал Ребров.
Кроме того, УАФ сообщает, что в штаб вошел Унаи Мельгоса.
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