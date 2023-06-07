Выход из отпуска и заграничный сбор. Динамо рассказало о летних планах

«Динамо» поделилось планами на летнюю подготовку к новому сезону. Сообщается, что команда выйдет из отпуска 26 июня и после медосмотра отправится на тренировочный сбор.

Сбор будет заграничным, однако страна пока не названа. Ранее сообщалось, что клуб выбирает между Австрией и Швейцарией. О датах сбора и соперниках сообщат позже.

Сейчас же многие игроки отправились в молодежную и национальную сборные Украины.

Ранее стало известно, что по итогам сезона команду покинул вратарь Денис Бойко, который стал свободным агентом.