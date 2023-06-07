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  4. Выход из отпуска и заграничный сбор. Динамо рассказало о летних планах
Украина. Премьер лига
07 июня 2023, 14:04 |
459
0

Выход из отпуска и заграничный сбор. Динамо рассказало о летних планах

Многие игроки команды поедут в свои сборные

07 июня 2023, 14:04 |
459
0
Выход из отпуска и заграничный сбор. Динамо рассказало о летних планах
ФК Динамо Киев

«Динамо» поделилось планами на летнюю подготовку к новому сезону. Сообщается, что команда выйдет из отпуска 26 июня и после медосмотра отправится на тренировочный сбор.

Сбор будет заграничным, однако страна пока не названа. Ранее сообщалось, что клуб выбирает между Австрией и Швейцарией. О датах сбора и соперниках сообщат позже.

Сейчас же многие игроки отправились в молодежную и национальную сборные Украины.

Ранее стало известно, что по итогам сезона команду покинул вратарь Денис Бойко, который стал свободным агентом.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Динамо Киев
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