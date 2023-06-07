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Молодежные турниры
07 июня 2023, 11:28 |
422
0

Еще один соперник. Украина U-21 перед Евро-2023 проведет два матча

Команда сыграет с Кувейтом и Ирландией

07 июня 2023, 11:28 |
422
0
Еще один соперник. Украина U-21 перед Евро-2023 проведет два матча
УАФ

УАФ сообщила о том, что во время сбора перед молодежным Евро-2023 сборная Украины U-21 получили еще одного спарринг-партнера, которым стал Кувейт U-21.

Игра состоится 13 июня.

А 16 числа команда Руслана Ротаня сыграет против Ирландии U-21. Обе встречи пройдут на сборе в Австрии, а после этого тренер определит заявку из 23 игроков, которые поедут на Евро.

Молодежный чемпионат Европы стартует 21 июня, а в группе Украина сыграет против Румынии, Хорватии и Испании.

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сборная Украины по футболу U-21 сборная Кувейта по футболу Евро-2023 U-21
Источник Украинская ассоциация футбола
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