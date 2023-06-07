Молодежные турниры07 июня 2023, 11:28 |
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Еще один соперник. Украина U-21 перед Евро-2023 проведет два матча
Команда сыграет с Кувейтом и Ирландией
07 июня 2023, 11:28 |
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УАФ сообщила о том, что во время сбора перед молодежным Евро-2023 сборная Украины U-21 получили еще одного спарринг-партнера, которым стал Кувейт U-21.
Игра состоится 13 июня.
А 16 числа команда Руслана Ротаня сыграет против Ирландии U-21. Обе встречи пройдут на сборе в Австрии, а после этого тренер определит заявку из 23 игроков, которые поедут на Евро.
Молодежный чемпионат Европы стартует 21 июня, а в группе Украина сыграет против Румынии, Хорватии и Испании.
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