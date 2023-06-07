Катарина Завацкая – Лаура Пигосси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире серии WTA 125 в Хорватии
7 июня украинская теннисистка Катарина Завацкая (№218 WTA) продолжит выступления на грунтовом турнире серии WTA 125 в Макарске (Хорватия).
В первом круге основы украинка, которая преодолела квалификацию, сыграет с Лаурой Пигосси из Бразилии (№139 WTA). Время начала матча – 11:10 по Киеву.
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Ранее теннисистки между собой не играли.
В следующем раунде победительница матча сыграет против Антонии Ружич (№235 WTA) или Жасмин Паолини (№53 WTA).
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