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WTA
07 июня 2023, 11:20 | Обновлено 07 июня 2023, 11:23
646
1

Катарина Завацкая – Лаура Пигосси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире серии WTA 125 в Хорватии

07 июня 2023, 11:20 | Обновлено 07 июня 2023, 11:23
646
1
Катарина Завацкая – Лаура Пигосси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ITF. Катарина Завацкая

7 июня украинская теннисистка Катарина Завацкая (№218 WTA) продолжит выступления на грунтовом турнире серии WTA 125 в Макарске (Хорватия).

В первом круге основы украинка, которая преодолела квалификацию, сыграет с Лаурой Пигосси из Бразилии (№139 WTA). Время начала матча – 11:10 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки между собой не играли.

В следующем раунде победительница матча сыграет против Антонии Ружич (№235 WTA) или Жасмин Паолини (№53 WTA).

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Лаура Пигосси Катарина Завацкая смотреть онлайн WTA Макарска
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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chevars
Непогано грає Катя, хоч у другому сеті якість гри дещо погіршилася чи то Пігоссі стала грати краще, брейки робить. Але побачимо, що там буде далі 
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