Катарина Завацкая – Лаура Пигосси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

7 июня украинская теннисистка Катарина Завацкая (№218 WTA) продолжит выступления на грунтовом турнире серии WTA 125 в Макарске (Хорватия).

В первом круге основы украинка, которая преодолела квалификацию, сыграет с Лаурой Пигосси из Бразилии (№139 WTA). Время начала матча – 11:10 по Киеву.

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Ранее теннисистки между собой не играли.

В следующем раунде победительница матча сыграет против Антонии Ружич (№235 WTA) или Жасмин Паолини (№53 WTA).

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