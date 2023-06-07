Ван Леувен подтвердил: Заря близка к выкупу контракта форварда Герреро

Наставник «Зари» Патрик ван Леувен рассказал о том, что клуб предварительно принял решение выкупить у «Маккаби» контракт форварда Эдуардо Герреро.

«Я передал президенту клуба свои рекомендации по поводу состава. Нужны игроки для чемпионата и еврокубков, следует добавить футболистов в каждую линию».

«Герреро? По-моему, клуб уже принял решение, что нужно использовать опцию и что Эдуардо останется в «Заре», — сказал ван Леувен.

Ранее сообщалось, что трансфер оценивается в 400-500 тысяч евро. Герреро забил 5 голов и сделал 5 результативных передач в 10-ти матчах УПЛ.