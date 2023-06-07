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  4. Мирон МАРКЕВИЧ: «Селезнев – хороший человек и футболист. Мог продолжать»
Украина. Премьер лига
07 июня 2023, 10:45 |
534
1

Мирон МАРКЕВИЧ: «Селезнев – хороший человек и футболист. Мог продолжать»

Специалист оценил своего бывшего подопечного

07 июня 2023, 10:45 |
534
1
Мирон МАРКЕВИЧ: «Селезнев – хороший человек и футболист. Мог продолжать»
instagram. Евнений Селезнев

Наставник Мирон Маркевич, который присутствовал на прощальном матче форварда Евгения Селезнева, оценил своего бывшего подопечного.

«Есть определенная ностальгия... Дождь был, Селезнев забил и вывел нас («Днепр» - прим) в финал Лиги Европы. Евгений - прекрасный человек, добрый, порядочный. И классный футболист».

«За 30 лет моей карьеры он мне точно запомнился, буду его вспоминать. Поэтому и приехал. Мог продолжать? Мог продолжать, но это уже другой вопрос. Я рад, что приехал, с удовольствием поучаствовал», – сказал Маркевич.

Селезнев в чемпионатах Украины забил 117 голов, остановившись в 7 точных ударах от рекордсмена Максима Шацких.

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Мирон Маркевич Евгений Селезнев
Источник Профутбол Digital
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виталий жалыбин
ну так вперед в карпаты
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