Испания07 июня 2023, 10:28 | Обновлено 07 июня 2023, 10:33
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Ла Лига сменила официальный логотип
Титульным спонсором Ла Лиги будет фирма EA Sports
07 июня 2023, 10:28 | Обновлено 07 июня 2023, 10:33
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Элитный дивизион чемпионата Испании по футболу получил новые логотип и лозунг.
Прежде лозунг звучал как «Это не футбол, это Ла Лига». На замену ему пришли слова «Сила нашего футбола».
Что касается эмблемы, то она стала более минималистичной и выдержана в одном тоне.
Титульным спонсором Ла Лиги со следующего сезона будет фирма EA Sports. Стороны заключили контракт на 5 лет.
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