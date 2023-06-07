Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ла Лига сменила официальный логотип
Испания
07 июня 2023, 10:28 | Обновлено 07 июня 2023, 10:33
499
0

Ла Лига сменила официальный логотип

Титульным спонсором Ла Лиги будет фирма EA Sports

07 июня 2023, 10:28 | Обновлено 07 июня 2023, 10:33
499
0
Ла Лига сменила официальный логотип
Getty Images/Global Images Ukraine

Элитный дивизион чемпионата Испании по футболу получил новые логотип и лозунг.

Прежде лозунг звучал как «Это не футбол, это Ла Лига». На замену ему пришли слова «Сила нашего футбола».

Что касается эмблемы, то она стала более минималистичной и выдержана в одном тоне.

Титульным спонсором Ла Лиги со следующего сезона будет фирма EA Sports. Стороны заключили контракт на 5 лет.

По теме:
Леванте – Альбасете. Прогноз и анонс на матч за право сыграть в Ла Лиге
Виктор ЦЫГАНКОВ: «Мы отдали все, но этого было недостаточно»
ХАВИ: «Мы провели хороший сезон»
Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Франк де Бур возглавил Аль-Джазиру
Футбол | 07 июня 2023, 09:09 0
ОФИЦИАЛЬНО. Франк де Бур возглавил Аль-Джазиру
ОФИЦИАЛЬНО. Франк де Бур возглавил Аль-Джазиру

Нидерландский специалист заключил контракт с клубом из ОАЭ

Стала известна первая полуфиналистка Ролан Гаррос
Теннис | 06 июня 2023, 14:03 0
Стала известна первая полуфиналистка Ролан Гаррос
Стала известна первая полуфиналистка Ролан Гаррос

Каролина Мухова у двух сетах переиграла Анастасию Павлюченкову

Элина СВИТОЛИНА: «Не знаю, почему Соболенко ждала меня у сетки»
Теннис | 06.06.2023, 16:58
Элина СВИТОЛИНА: «Не знаю, почему Соболенко ждала меня у сетки»
Элина СВИТОЛИНА: «Не знаю, почему Соболенко ждала меня у сетки»
ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты
Футбол | 06.06.2023, 11:55
ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты
ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Ван Леувен, как и Шаран, из говна слепил команду»
Футбол | 07.06.2023, 07:19
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Ван Леувен, как и Шаран, из говна слепил команду»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Ван Леувен, как и Шаран, из говна слепил команду»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
5 клубов. Когда Шахтер, Заря, Днепр-1, Динамо и Ворскла начинают еврокубки
5 клубов. Когда Шахтер, Заря, Днепр-1, Динамо и Ворскла начинают еврокубки
05.06.2023, 18:12 2
Футбол
ФОТО. 22-летний защитник Динамо женился
ФОТО. 22-летний защитник Динамо женился
05.06.2023, 12:37 5
Футбол
Свитолина проиграла второй ракетке мира на пути в полуфинал Ролан Гаррос
Свитолина проиграла второй ракетке мира на пути в полуфинал Ролан Гаррос
06.06.2023, 15:46 48
Теннис
Цуренко снялась с игры в первой партии матча 1/8 финала РГ против Свентек
Цуренко снялась с игры в первой партии матча 1/8 финала РГ против Свентек
05.06.2023, 21:23 24
Теннис
В помощь ВСУ. В Ужгороде состоялся прощальный матч Селезнева
В помощь ВСУ. В Ужгороде состоялся прощальный матч Селезнева
06.06.2023, 19:05 21
Футбол
Соболенко снова отказалась давать пресс-конференцию, но похвалила Свитолину
Соболенко снова отказалась давать пресс-конференцию, но похвалила Свитолину
05.06.2023, 11:05 5
Теннис
Украина разгромила вице-чемпионов мира и досрочно выиграла группу на ЧМ
Украина разгромила вице-чемпионов мира и досрочно выиграла группу на ЧМ
06.06.2023, 14:47 4
Другие виды
ОФИЦИАЛЬНО. Бензема перешел в Аль-Иттихад
ОФИЦИАЛЬНО. Бензема перешел в Аль-Иттихад
06.06.2023, 21:46 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности