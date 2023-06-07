Ла Лига сменила официальный логотип

Элитный дивизион чемпионата Испании по футболу получил новые логотип и лозунг.

Прежде лозунг звучал как «Это не футбол, это Ла Лига». На замену ему пришли слова «Сила нашего футбола».

Что касается эмблемы, то она стала более минималистичной и выдержана в одном тоне.

Титульным спонсором Ла Лиги со следующего сезона будет фирма EA Sports. Стороны заключили контракт на 5 лет.