Украина. Премьер лига07 июня 2023, 09:47 | Обновлено 07 июня 2023, 09:53
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Бабогло вызван в сборную Молдовы
Защитник «Александрии» получил вызов в национальную команду
07 июня 2023, 09:47 | Обновлено 07 июня 2023, 09:53
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24-летний защитник «Александрии» Владислав Бабогло получил вызов в национальную сборную Молдовы.
Футболист будет готовиться со сборной Молдовы к отборочным матчам чемпионата Европы-2024 против Албании 17 июня и Польши 20 июня.
Бабогло в минувшем сезоне отыграл 27 матчей за «Александрию» в украинской Премьер-лиге. «Горожане» финишировали на шестой строчке в чемпионате.
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