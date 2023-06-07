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Украина. Премьер лига
07 июня 2023, 09:47 | Обновлено 07 июня 2023, 09:53
36
0

Бабогло вызван в сборную Молдовы

Защитник «Александрии» получил вызов в национальную команду

07 июня 2023, 09:47 | Обновлено 07 июня 2023, 09:53
36
0
Бабогло вызван в сборную Молдовы
ФК Александрия. Владислав Бабогло

24-летний защитник «Александрии» Владислав Бабогло получил вызов в национальную сборную Молдовы.

Футболист будет готовиться со сборной Молдовы к отборочным матчам чемпионата Европы-2024 против Албании 17 июня и Польши 20 июня.

Бабогло в минувшем сезоне отыграл 27 матчей за «Александрию» в украинской Премьер-лиге. «Горожане» финишировали на шестой строчке в чемпионате.

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Владислав Бабогло Александрия сборная Молдовы по футболу
Источник Sport.ua
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