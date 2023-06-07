Бабогло вызван в сборную Молдовы

24-летний защитник «Александрии» Владислав Бабогло получил вызов в национальную сборную Молдовы.

Футболист будет готовиться со сборной Молдовы к отборочным матчам чемпионата Европы-2024 против Албании 17 июня и Польши 20 июня.

Бабогло в минувшем сезоне отыграл 27 матчей за «Александрию» в украинской Премьер-лиге. «Горожане» финишировали на шестой строчке в чемпионате.