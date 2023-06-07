ОФИЦИАЛЬНО. Франк де Бур возглавил Аль-Джазиру
Нидерландский специалист заключил контракт с клубом из ОАЭ
Бывший капитан и экс‑главный тренер сборной Нидерландов Франк де Бур возглавил команду «Аль‑Джазира» из ОАЭ. Он заменил на посту наставника своего соотечественника Марселя Кейзера.
Последним местом работы 53‑летнего специалиста была сборная Нидерландов, которую он покинул в 2021 году. До этого де Бур возглавлял «Аякс», «Интер», «Кристал Пэлас» и американский клуб «Атланта Юнайтед».
«Аль‑Джазира» три раза в своей истории выигрывала чемпионат ОАЭ. В прошлом сезоне чемпионата ОАЭ «Аль‑Джазира» финишировала на пятой строчке.
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