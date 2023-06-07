Чемпионат Европы07 июня 2023, 07:49 | Обновлено 07 июня 2023, 08:32
893
0
Сегодня, 7 июня – презентация нового главного тренера сборной Украины
Смотрите 7 июня в 12:00 представление Сергея Реброва и его тренерского штаба
07 июня 2023, 07:49 | Обновлено 07 июня 2023, 08:32
893
0
Украинская ассоциация футбола планирует 7 июня в 12:00 провести официальную презентацию Сергея Реброва в качестве нового главного тренера сборной Украины.
В тренерский штаб Реброва войдут Висенте Гомес (отвечающий за тактику), Альберто Босх (анализ соперников) и Глеб Платов (скаутинг, аналитика).
Экс-голкипер «Мариуполя» и «Шахтера» Рустам Худжамов будет тренировать вратарей сборной Украины.
Презентация нового главного тренера сборной Украины. Смотреть онлайн. LIVE
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 06 июня 2023, 11:55 0
Молодежный Мундиаль пройдет в Аргентине с 20 мая по 11 июня
Футбол | 07 июня 2023, 07:00 0
Важные события во всех видах спорта
Теннис | 06.06.2023, 17:46
Теннис | 06.06.2023, 19:27
Футбол | 07.06.2023, 04:45
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
05.06.2023, 19:45 7
05.06.2023, 10:49 13
05.06.2023, 22:05 7
06.06.2023, 14:03
05.06.2023, 18:52 2
06.06.2023, 21:40 13
06.06.2023, 14:47 1
06.06.2023, 20:06 7