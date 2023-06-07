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Чемпионат Европы
07 июня 2023, 07:49 | Обновлено 07 июня 2023, 08:32
893
0

Сегодня, 7 июня – презентация нового главного тренера сборной Украины

Смотрите 7 июня в 12:00 представление Сергея Реброва и его тренерского штаба

07 июня 2023, 07:49 | Обновлено 07 июня 2023, 08:32
893
0
Сегодня, 7 июня – презентация нового главного тренера сборной Украины
ФК Аль-Айн. Сергей Ребров

Украинская ассоциация футбола планирует 7 июня в 12:00 провести официальную презентацию Сергея Реброва в качестве нового главного тренера сборной Украины.

В тренерский штаб Реброва войдут Висенте Гомес (отвечающий за тактику), Альберто Босх (анализ соперников) и Глеб Платов (скаутинг, аналитика).

Экс-голкипер «Мариуполя» и «Шахтера» Рустам Худжамов будет тренировать вратарей сборной Украины.

Презентация нового главного тренера сборной Украины. Смотреть онлайн. LIVE

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Источник Sport.ua
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