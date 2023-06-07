МАРКЕВИЧ: «Ребров – квалифицированный тренер, имеет опыт. Это очень важно»
Главный тренер «Карпат» отметил, что группа отбора Евро-2024 очень сложная
Главный тренер «Карпат» Мирон Маркевич прокомментировал вероятное назначение Сергея Реброва главным тренером сборной Украины:
«Хорошо, что у сборной есть тренер наконец-то. Квалифицированный тренер, имеет опыт. Это очень важно. Я желаю сборной только удачи.
Конечно, группа квалификации Евро-2024 очень сложная, но нужно пытаться выйти в финальный раунд и из такой группы.
Мои амбиции в сборной? Все нормально. Желаю Реброву только удачи, потому что это престиж государства. Пусть ему фартит».
В УАФ запланировали на 7 июня 12:00 презентацию нового главного тренера сборной Украины.
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