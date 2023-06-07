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07 июня 2023, 00:55 |
49
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 7 июня

Важные события во всех видах спорта

07 июня 2023, 00:55 |
49
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 7 июня
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 7 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

20:00 Бешикташ – Коньяспор

Favbet 1.34 – 5.95 – 8.80

22:00 Фиорентина – Вест Хэм

Favbet 2.70 – 3.18 – 2.72

ТЕННИС

16:00 Александр Зверев – Томас Мартин Этчеверри

Favbet 1.34 – 3.28

13:30 Ига Свентек – Кори Гауфф

Favbet 1.07 – 8.60

ГАНДБОЛ

20:00 Гюттенберг – Мотор

Favbet 1.50 – 8.40 – 3.32

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Источник Sport.ua
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