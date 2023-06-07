СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 7 июня

В среду, 7 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

20:00 Бешикташ – Коньяспор

1.34 – 5.95 – 8.80

22:00 Фиорентина – Вест Хэм

2.70 – 3.18 – 2.72

ТЕННИС

16:00 Александр Зверев – Томас Мартин Этчеверри

1.34 – 3.28

13:30 Ига Свентек – Кори Гауфф

1.07 – 8.60

ГАНДБОЛ



20:00 Гюттенберг – Мотор

1.50 – 8.40 – 3.32