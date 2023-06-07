Лига конференций07 июня 2023, 00:55 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 7 июня
Важные события во всех видах спорта
07 июня 2023, 00:55 |
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В среду, 7 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
20:00 Бешикташ – Коньяспор
22:00 Фиорентина – Вест Хэм
ТЕННИС
16:00 Александр Зверев – Томас Мартин Этчеверри
13:30 Ига Свентек – Кори Гауфф
ГАНДБОЛ
20:00 Гюттенберг – Мотор
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