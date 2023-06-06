Украинский теннисист завершил выступления на юниорском Ролан Гаррос 2023
Владимир Якубенко вылетел из парного разряда французского мейджора
Украинский теннисист Владимир Якубенко завершил выступления в парном разряде на юниорском Открытом чемпионате Франции по теннису 2023.
В 1/8 финала турнира украинец и его напарник Вита Калина (Чехия) в двух сетах уступили тандему Ян Граздил (Чехия) / Чарли Камю (Австралия).
Ролан Гаррос 2023. Юниоры. Пары. 1/8 финала
Владимир Якубенко (Украина) / Вита Калина (Чехия) – Ян Граздил (Чехия) / Чарли Камю (Австралия) – 6:7 (2:7), 4:6
Ранее Якубенко не смог пройти в основную сетку юниорского Ролан Гаррос, уступив на старте квалификации Давиду Фиксу из Германии.
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