Украинский теннисист завершил выступления на юниорском Ролан Гаррос 2023

Украинский теннисист Владимир Якубенко завершил выступления в парном разряде на юниорском Открытом чемпионате Франции по теннису 2023.

В 1/8 финала турнира украинец и его напарник Вита Калина (Чехия) в двух сетах уступили тандему Ян Граздил (Чехия) / Чарли Камю (Австралия).

Ролан Гаррос 2023. Юниоры. Пары. 1/8 финала

Владимир Якубенко (Украина) / Вита Калина (Чехия) – Ян Граздил (Чехия) / Чарли Камю (Австралия) – 6:7 (2:7), 4:6

Ранее Якубенко не смог пройти в основную сетку юниорского Ролан Гаррос, уступив на старте квалификации Давиду Фиксу из Германии.