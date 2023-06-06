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  4. Украинский теннисист завершил выступления на юниорском Ролан Гаррос 2023
Ролан Гаррос
06 июня 2023, 20:43 |
347
1

Украинский теннисист завершил выступления на юниорском Ролан Гаррос 2023

Владимир Якубенко вылетел из парного разряда французского мейджора

06 июня 2023, 20:43 |
347
1
Украинский теннисист завершил выступления на юниорском Ролан Гаррос 2023
ФТУ. Владимир Якубенко

Украинский теннисист Владимир Якубенко завершил выступления в парном разряде на юниорском Открытом чемпионате Франции по теннису 2023.

В 1/8 финала турнира украинец и его напарник Вита Калина (Чехия) в двух сетах уступили тандему Ян Граздил (Чехия) / Чарли Камю (Австралия).

Ролан Гаррос 2023. Юниоры. Пары. 1/8 финала

Владимир Якубенко (Украина) / Вита Калина (Чехия) – Ян Граздил (Чехия) / Чарли Камю (Австралия) – 6:7 (2:7), 4:6

Ранее Якубенко не смог пройти в основную сетку юниорского Ролан Гаррос, уступив на старте квалификации Давиду Фиксу из Германии.

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Владимир Якубенко Ролан Гаррос 2023
Источник Sport.ua
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Віталій Ткачук
Ай, в нас лише дівчата грають, хлопці мучаться. І це вже роки...Я бачив як грав Медведєв в свої найкращі роки, зараз навіть близько нема чоловіка, щоб показував такий рівень тенісу. 
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