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Украина. Первая лига
06 июня 2023, 19:53 | Обновлено 06 июня 2023, 19:57
455
1

Мирон МАРКЕВИЧ: «Я не собираюсь своим взглядам изменять»

Новый-старый наставник «Карпаты» – о целях и планах

06 июня 2023, 19:53 | Обновлено 06 июня 2023, 19:57
455
1
Мирон МАРКЕВИЧ: «Я не собираюсь своим взглядам изменять»
УПЛ. Мирон Маркевич

Главный тренер львовских «Карпат» Мирон Маркевич поделился планами по возобновлению тренерской карьеры после семилетней паузы.

– В течение 7 лет я был в курсе всех событий, смотрел все футболы, знаю футболистов. Правила футбола не изменили, не думаю, что система подготовки у кого-то сильно изменилась. У меня есть свои взгляды, я не собираюсь им изменять. Посмотрим.

– Год на Первую лигу – это нормально? Или в нашем чемпионате может быть все, что угодно?

– Нет-нет-нет. Конечно, год. Нет вопросов. Надо делать новую команду и выходить в УПЛ, – рассказал 72-летний Маркевич.

Напомним, Мирон Маркевич возглавил «Карпаты» после того, как львовяне в Первой лиге сезона-2021/2022 не смогли завоевать путевку в Украинскую Премьер-лигу.

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Мирон Маркевич Карпаты Львов Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу
Источник Профутбол Digital
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