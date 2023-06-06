Мирон МАРКЕВИЧ: «Я не собираюсь своим взглядам изменять»

Главный тренер львовских «Карпат» Мирон Маркевич поделился планами по возобновлению тренерской карьеры после семилетней паузы.

– В течение 7 лет я был в курсе всех событий, смотрел все футболы, знаю футболистов. Правила футбола не изменили, не думаю, что система подготовки у кого-то сильно изменилась. У меня есть свои взгляды, я не собираюсь им изменять. Посмотрим.

– Год на Первую лигу – это нормально? Или в нашем чемпионате может быть все, что угодно?

– Нет-нет-нет. Конечно, год. Нет вопросов. Надо делать новую команду и выходить в УПЛ, – рассказал 72-летний Маркевич.

Напомним, Мирон Маркевич возглавил «Карпаты» после того, как львовяне в Первой лиге сезона-2021/2022 не смогли завоевать путевку в Украинскую Премьер-лигу.