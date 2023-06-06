Костюк не смогла выйти в полуфинал смешанного парного разряда на РГ 2023

Украинская теннисистка Марта Костюк не смогла выйти в полуфинал смешанного парного разряда на Открытом чемпионате Франции по теннису 2023.

В четвертьфинале соревнований украинка и ее напарник Марсело Аревало (Сальвадор) в трех сетах уступили тандему Бьянка Андрееску (Канада) / Майкл Винус (Новая Зеландия) за 1 час и 31 минуту.

Ролан Гаррос 2023. Микст. 1/4 финала

Марта Костюк (Украина) / Марсело Аревало (Сальвадор) – Бьянка Андрееску (Канада) / Майкл Винус (Новая Зеландия) – 5:7, 6:3, [6:10]

Костюк во второй раз сыграла в смешанном парном разряде. В 2021 году она дошла до 2-го раунда Уимблдона.

В полуфинале турнира Андрееску и Винус встретятся с парой Габриэла Дабровски (Канада) / Натаниэль Леммонс (США).