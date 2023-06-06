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  4. Костюк не смогла выйти в полуфинал смешанного парного разряда на РГ 2023
Ролан Гаррос
06 июня 2023, 19:06 | Обновлено 06 июня 2023, 19:07
715
7

Костюк не смогла выйти в полуфинал смешанного парного разряда на РГ 2023

Марта и Аревало в трех сетах проиграли тандему Андрееску / Винус

06 июня 2023, 19:06 | Обновлено 06 июня 2023, 19:07
715
7
Костюк не смогла выйти в полуфинал смешанного парного разряда на РГ 2023
Марсело Аревало и Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк не смогла выйти в полуфинал смешанного парного разряда на Открытом чемпионате Франции по теннису 2023.

В четвертьфинале соревнований украинка и ее напарник Марсело Аревало (Сальвадор) в трех сетах уступили тандему Бьянка Андрееску (Канада) / Майкл Винус (Новая Зеландия) за 1 час и 31 минуту.

Ролан Гаррос 2023. Микст. 1/4 финала

Марта Костюк (Украина) / Марсело Аревало (Сальвадор) – Бьянка Андрееску (Канада) / Майкл Винус (Новая Зеландия) – 5:7, 6:3, [6:10]

Костюк во второй раз сыграла в смешанном парном разряде. В 2021 году она дошла до 2-го раунда Уимблдона.

В полуфинале турнира Андрееску и Винус встретятся с парой Габриэла Дабровски (Канада) / Натаниэль Леммонс (США).

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Марта Костюк Марсело Аревало Бьянка Андрееску Майкл Винус Ролан Гаррос 2023
Источник Sport.ua
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Комментарии 7
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Людмила Павловська
А мені дуже сподобалась цей тандем. Не хватило фарта. Марта супер, мені подобається її не стандартна гра. 
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+5
Stanislav Matusevych
Повинні були виграти у двох сетах, у результаті програли в трьох. Аревало просто потрібно було подати на перший сет. Це у міксті, де чоловіки свою подачу зі зрозумілих причин втрачають рідко. Але він цього не зміг зробити, а супертай - то вже ближче до лотереї, де ще й сітка суперникам вчасно допомогла. Шкода, непогана пара, були шанси навіть на титул замахнутися.
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0
Олександр Радченко
Костюк лузер во всём!
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-4
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