Украина. Премьер лига06 июня 2023, 18:02 | Обновлено 06 июня 2023, 18:14
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ВИДЕО. Селезнев отметился голом в своем прощальном матче
Нападающий продемонстрировал умение поражать ворота соперников
06 июня 2023, 18:02 | Обновлено 06 июня 2023, 18:14
837
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В Ужгороде на стадионе «Авангард» проходит прощальный матч украинского нападающего Евгений Селезнева.
На 17-й минуте встречи, в которой выясняют отношения две команды друзей Селезнева, сам виновник торжества стал автором гола. Оказавшись на острие атаки команды бело-сине-голубых, Евгений мастерски отправил мяч в ворота оранжевых.
Гол Евгения Селезнева восстановил паритет во встрече – ничья 1:1. На 9-й минуте игры с передачи Руслана Селезнева, сына Евгений, счет в матче открыл Адриан Пуканыч.
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