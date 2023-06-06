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Украина. Премьер лига
06 июня 2023, 18:02 | Обновлено 06 июня 2023, 18:14
837
0

ВИДЕО. Селезнев отметился голом в своем прощальном матче

Нападающий продемонстрировал умение поражать ворота соперников

06 июня 2023, 18:02 | Обновлено 06 июня 2023, 18:14
837
0
ВИДЕО. Селезнев отметился голом в своем прощальном матче
ФК Минай. Евгений Селезнев

В Ужгороде на стадионе «Авангард» проходит прощальный матч украинского нападающего Евгений Селезнева.

На 17-й минуте встречи, в которой выясняют отношения две команды друзей Селезнева, сам виновник торжества стал автором гола. Оказавшись на острие атаки команды бело-сине-голубых, Евгений мастерски отправил мяч в ворота оранжевых.

Гол Евгения Селезнева восстановил паритет во встрече – ничья 1:1. На 9-й минуте игры с передачи Руслана Селезнева, сына Евгений, счет в матче открыл Адриан Пуканыч.

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Евгений Селезнев видео
Источник Instagram
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