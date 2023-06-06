Ди Марцио: Довбик продлит контракт с Днепром-1

Форвард сборной Украины Артем Довбик близок к продлению контракта с «Днепром-1». Об этом сообщает авторитетный инсайдер Джанлука Ди Марцио.

Сроки нового соглашения не называются. Нынешний контракт Довбика истекает в конце календарного 2023 года.

По мнению Ди Марцио, продление контракта не исключает возможного трансфера Довбика нынешним летом. Интерес к форварду сборной Украины проявляет ряд клубов Серии А, среди которых «Торино» и «Салернитана».