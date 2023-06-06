Украина. Премьер лига06 июня 2023, 15:48 |
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Ди Марцио: Довбик продлит контракт с Днепром-1
Однако вероятность трансфера форварда остается высокой
06 июня 2023, 15:48 |
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Форвард сборной Украины Артем Довбик близок к продлению контракта с «Днепром-1». Об этом сообщает авторитетный инсайдер Джанлука Ди Марцио.
Сроки нового соглашения не называются. Нынешний контракт Довбика истекает в конце календарного 2023 года.
По мнению Ди Марцио, продление контракта не исключает возможного трансфера Довбика нынешним летом. Интерес к форварду сборной Украины проявляет ряд клубов Серии А, среди которых «Торино» и «Салернитана».
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Комментарии 8
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там просто висят 50% для Мидтьюланда как гиря
Ну що ж, якщо це дійсно так - респект Артему. Він міг цього і не робити. Впевнений, що у новому контракті є пункт про клаусулу, яка може бути активована в будь-який момент?
Згадується коментарі Вадо та інших данєцькіх ботів про те, що Довбик піде з Дніпра вільним агентом. Це було передбачувано, Артему респект на відміну від Коноплянки, дав можливість клубу заробити. Влітку 100% його продадуть.
Показать Скрыть 1 ответ
Торино отличный вариант.
Я так розумію трансфер Довжина буде, але це все для того щоб він не пішов вільним агентом, мабуть так?
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