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  4. Ди Марцио: Довбик продлит контракт с Днепром-1
Украина. Премьер лига
06 июня 2023, 15:48 |
1269
8

Ди Марцио: Довбик продлит контракт с Днепром-1

Однако вероятность трансфера форварда остается высокой

06 июня 2023, 15:48 |
1269
8
Ди Марцио: Довбик продлит контракт с Днепром-1
СК Днепр-1. Артем Довбик

Форвард сборной Украины Артем Довбик близок к продлению контракта с «Днепром-1». Об этом сообщает авторитетный инсайдер Джанлука Ди Марцио.

Сроки нового соглашения не называются. Нынешний контракт Довбика истекает в конце календарного 2023 года.

По мнению Ди Марцио, продление контракта не исключает возможного трансфера Довбика нынешним летом. Интерес к форварду сборной Украины проявляет ряд клубов Серии А, среди которых «Торино» и «Салернитана».

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Артем Довбик Днепр-1 продление контракта Джанлука Ди Марцио
Источник Джанлука Ди Марцио
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Комментарии 8
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Gargantua
там просто висят 50% для Мидтьюланда как гиря
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+1
samir_d
Ну що ж, якщо це дійсно так - респект Артему. Він міг цього і не робити. Впевнений, що у новому контракті є пункт про клаусулу, яка може бути активована в будь-який момент?
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+1
Aleks04
Згадується коментарі Вадо та інших данєцькіх ботів про те, що Довбик піде з Дніпра вільним агентом. Це було передбачувано, Артему респект на відміну від Коноплянки, дав можливість клубу заробити. Влітку 100% його продадуть.
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+1
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Умник
Торино отличный вариант.
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0
VBOLYUVALNIK
Я так розумію трансфер Довжина буде, але це все для того щоб він не пішов вільним агентом, мабуть так?
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0
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