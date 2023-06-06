Назван самый дорогой футбольный бренд в мире

Консалтинговая компания Brand Finance презентовала свою версию реестра самых дорогих футбольных брендов мира.

Первая позиция досталась чемпиону Англии – клубу «Манчестер Сити». Суммарная стоимость его бренда оценена в 1,51 млрд евро, что на 13% выше, чем было год тому назад.

Вторым идет мадридский «Реал», который лишился лидирующего статуса впервые за последние 4 года. Стоимость его бренда упала до 1,46 млрд евро.

Топ-10 самых дорогих футбольных брендов мира: