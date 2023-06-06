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Англия
06 июня 2023, 15:36 | Обновлено 06 июня 2023, 15:44
1545
0

Назван самый дорогой футбольный бренд в мире

Нет равных английскому «Манчестер Сити»

06 июня 2023, 15:36 | Обновлено 06 июня 2023, 15:44
1545
0
Назван самый дорогой футбольный бренд в мире
Getty Images/Global Images Ukraine

Консалтинговая компания Brand Finance презентовала свою версию реестра самых дорогих футбольных брендов мира.

Первая позиция досталась чемпиону Англии – клубу «Манчестер Сити». Суммарная стоимость его бренда оценена в 1,51 млрд евро, что на 13% выше, чем было год тому назад.

Вторым идет мадридский «Реал», который лишился лидирующего статуса впервые за последние 4 года. Стоимость его бренда упала до 1,46 млрд евро.

Топ-10 самых дорогих футбольных брендов мира:

  • 1. «Манчестер Сити» – 1,51 млрд евро
  • 2. «Реал» – 1,46 млрд евро
  • 3. «Барселона» – 1,37 млрд евро
  • 4. «Манчестер Юнайтед» – 1,36 млрд евро
  • 5. «Ливерпуль» – 1,36 млрд евро
  • 6. «ПСЖ» – 1,13 млрд евро
  • 7. «Бавария» – 1,1 млрд евро
  • 8. «Арсенал» – 0,91 млрд евро
  • 9. «Тоттенхэм» – 0,9 млрд евро
  • 10. «Челси» – 0,86 млрд евро
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Манчестер Сити Реал Мадрид
Источник Twitter
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