Англия06 июня 2023, 15:36 | Обновлено 06 июня 2023, 15:44
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Назван самый дорогой футбольный бренд в мире
Нет равных английскому «Манчестер Сити»
06 июня 2023, 15:36 | Обновлено 06 июня 2023, 15:44
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Консалтинговая компания Brand Finance презентовала свою версию реестра самых дорогих футбольных брендов мира.
Первая позиция досталась чемпиону Англии – клубу «Манчестер Сити». Суммарная стоимость его бренда оценена в 1,51 млрд евро, что на 13% выше, чем было год тому назад.
Вторым идет мадридский «Реал», который лишился лидирующего статуса впервые за последние 4 года. Стоимость его бренда упала до 1,46 млрд евро.
Топ-10 самых дорогих футбольных брендов мира:
- 1. «Манчестер Сити» – 1,51 млрд евро
- 2. «Реал» – 1,46 млрд евро
- 3. «Барселона» – 1,37 млрд евро
- 4. «Манчестер Юнайтед» – 1,36 млрд евро
- 5. «Ливерпуль» – 1,36 млрд евро
- 6. «ПСЖ» – 1,13 млрд евро
- 7. «Бавария» – 1,1 млрд евро
- 8. «Арсенал» – 0,91 млрд евро
- 9. «Тоттенхэм» – 0,9 млрд евро
- 10. «Челси» – 0,86 млрд евро
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