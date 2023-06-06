Украина. Премьер лига06 июня 2023, 14:56 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Минай продлил контракт с тренерским штабом
Владимир Шаран останется в клубе
06 июня 2023, 14:56 |
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«Минай» официально сообщил о продлении контракта с главным тренером команды Владимиром Шараном. Условия и срок действия соглашения не сообщаются.
Вместе с Шараном контракт продлил и весь его тренерский штаб: ассистент Вадим Чернышенко, старший тренер Сергей Мизин, тренер вратарей Андрей Новак, врач Олег Темнык, физиотерапевты Михаил Данькив и Анатолий Шишкин.
Шаран возглавляет «Минай» с января 2022 года. В нынешнем сезоне команда заняла 10-е место в УПЛ, что является лучшим результатом в истории клуба.
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