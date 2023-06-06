ОФИЦИАЛЬНО. Минай продлил контракт с тренерским штабом

«Минай» официально сообщил о продлении контракта с главным тренером команды Владимиром Шараном. Условия и срок действия соглашения не сообщаются.

Вместе с Шараном контракт продлил и весь его тренерский штаб: ассистент Вадим Чернышенко, старший тренер Сергей Мизин, тренер вратарей Андрей Новак, врач Олег Темнык, физиотерапевты Михаил Данькив и Анатолий Шишкин.

Шаран возглавляет «Минай» с января 2022 года. В нынешнем сезоне команда заняла 10-е место в УПЛ, что является лучшим результатом в истории клуба.