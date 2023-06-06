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Украина. Премьер лига
06 июня 2023, 14:13 | Обновлено 06 июня 2023, 14:16
285
0

Лучший результат в весенней части сезона показал Шахтер

В 17 проведенных матчах горняки взяли 42 очка

06 июня 2023, 14:13 | Обновлено 06 июня 2023, 14:16
285
0
Лучший результат в весенней части сезона показал Шахтер
ФК Шахтер

Лучшей командой весенней части сезона-2022/23 стал «Шахтер». В 17 проведенных матчах горняки одержали 13 побед при трех ничьих и одном поражении, набрав в итоге 42 очка (93,3%).

Оранжево-черные больше всех забили (40 мячей) и меньше всех, за исключением «Зари», пропустили (10). Только третий результат показал весной чемпион осени «Днепр-1», уступивший вторую позицию «Заре». Замкнули же турнирную таблицу второй половины сезона потерявшие прописку в элитном дивизионе «Металлист» и «Львов».

Лучшими бомбардирами весны стали Артем Довбик – 13 голов, Назарий Русин – 10 и Таулянт Сефери – 9.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Показатели клубов в весенней части сезона-2022/23

И

В

Н

П

М

О

%

1.

Шахтер

17

13

3

1

40-10

42

93,3

2.

Заря

15

13

0

2

32-9

39

86,7

3.

Днепр-1

16

10

2

4

30-17

32

71,1

4.

Динамо

15

9

3

3

27-12

30

66,7

5.

Ворскла

15

8

3

4

20-17

27

60

6.

Черноморец

15

7

3

5

25-20

24

53,3

7.

Кривбасс

15

7

2

6

15-14

23

51,1

8.

Александрия

17

3

11

3

19-20

20

44,4

9.

Рух

16

4

6

6

14-15

18

40

10.

Ингулец

16

5

3

8

10-16

18

40

11.

Минай

15

5

3

7

11-17

18

40

12.

Колос

15

5

1

9

9-18

16

35,6

13.

Верес

15

3

5

7

18-25

14

31,1

14.

Металлист 1925

16

2

8

6

10-25

14

31,1

15.

Металлист

16

1

4

11

13-36

7

15,6

16.

Львов

16

1

1

14

9-31

4

8,89

Бомбардиры: ДОВБИК («Днепр-1») – 13. Н. Русин («Заря») – 10. Сефери («Ворскла») – 9. Алефиренко («Черноморец») – 8. Арт. Бондаренко («Шахтер»), Ванат («Динамо»), Климчук («Рух») - 7.

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цифры и факты Шахтер Донецк
Источник Sport.ua
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