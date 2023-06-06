Лучший результат в весенней части сезона показал Шахтер
В 17 проведенных матчах горняки взяли 42 очка
Лучшей командой весенней части сезона-2022/23 стал «Шахтер». В 17 проведенных матчах горняки одержали 13 побед при трех ничьих и одном поражении, набрав в итоге 42 очка (93,3%).
Оранжево-черные больше всех забили (40 мячей) и меньше всех, за исключением «Зари», пропустили (10). Только третий результат показал весной чемпион осени «Днепр-1», уступивший вторую позицию «Заре». Замкнули же турнирную таблицу второй половины сезона потерявшие прописку в элитном дивизионе «Металлист» и «Львов».
Лучшими бомбардирами весны стали Артем Довбик – 13 голов, Назарий Русин – 10 и Таулянт Сефери – 9.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Показатели клубов в весенней части сезона-2022/23
|
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
%
|
1.
|
Шахтер
|
17
|
13
|
3
|
1
|
40-10
|
42
|
93,3
|
2.
|
Заря
|
15
|
13
|
0
|
2
|
32-9
|
39
|
86,7
|
3.
|
Днепр-1
|
16
|
10
|
2
|
4
|
30-17
|
32
|
71,1
|
4.
|
Динамо
|
15
|
9
|
3
|
3
|
27-12
|
30
|
66,7
|
5.
|
Ворскла
|
15
|
8
|
3
|
4
|
20-17
|
27
|
60
|
6.
|
Черноморец
|
15
|
7
|
3
|
5
|
25-20
|
24
|
53,3
|
7.
|
Кривбасс
|
15
|
7
|
2
|
6
|
15-14
|
23
|
51,1
|
8.
|
Александрия
|
17
|
3
|
11
|
3
|
19-20
|
20
|
44,4
|
9.
|
Рух
|
16
|
4
|
6
|
6
|
14-15
|
18
|
40
|
10.
|
Ингулец
|
16
|
5
|
3
|
8
|
10-16
|
18
|
40
|
11.
|
Минай
|
15
|
5
|
3
|
7
|
11-17
|
18
|
40
|
12.
|
Колос
|
15
|
5
|
1
|
9
|
9-18
|
16
|
35,6
|
13.
|
Верес
|
15
|
3
|
5
|
7
|
18-25
|
14
|
31,1
|
14.
|
Металлист 1925
|
16
|
2
|
8
|
6
|
10-25
|
14
|
31,1
|
15.
|
Металлист
|
16
|
1
|
4
|
11
|
13-36
|
7
|
15,6
|
16.
|
Львов
|
16
|
1
|
1
|
14
|
9-31
|
4
|
8,89
Бомбардиры: ДОВБИК («Днепр-1») – 13. Н. Русин («Заря») – 10. Сефери («Ворскла») – 9. Алефиренко («Черноморец») – 8. Арт. Бондаренко («Шахтер»), Ванат («Динамо»), Климчук («Рух») - 7.
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