Лучший результат в весенней части сезона показал Шахтер

Лучшей командой весенней части сезона-2022/23 стал «Шахтер». В 17 проведенных матчах горняки одержали 13 побед при трех ничьих и одном поражении, набрав в итоге 42 очка (93,3%).

Оранжево-черные больше всех забили (40 мячей) и меньше всех, за исключением «Зари», пропустили (10). Только третий результат показал весной чемпион осени «Днепр-1», уступивший вторую позицию «Заре». Замкнули же турнирную таблицу второй половины сезона потерявшие прописку в элитном дивизионе «Металлист» и «Львов».

Лучшими бомбардирами весны стали Артем Довбик – 13 голов, Назарий Русин – 10 и Таулянт Сефери – 9.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Показатели клубов в весенней части сезона-2022/23

И В Н П М О % 1. Шахтер 17 13 3 1 40-10 42 93,3 2. Заря 15 13 0 2 32-9 39 86,7 3. Днепр-1 16 10 2 4 30-17 32 71,1 4. Динамо 15 9 3 3 27-12 30 66,7 5. Ворскла 15 8 3 4 20-17 27 60 6. Черноморец 15 7 3 5 25-20 24 53,3 7. Кривбасс 15 7 2 6 15-14 23 51,1 8. Александрия 17 3 11 3 19-20 20 44,4 9. Рух 16 4 6 6 14-15 18 40 10. Ингулец 16 5 3 8 10-16 18 40 11. Минай 15 5 3 7 11-17 18 40 12. Колос 15 5 1 9 9-18 16 35,6 13. Верес 15 3 5 7 18-25 14 31,1 14. Металлист 1925 16 2 8 6 10-25 14 31,1 15. Металлист 16 1 4 11 13-36 7 15,6 16. Львов 16 1 1 14 9-31 4 8,89

Бомбардиры: ДОВБИК («Днепр-1») – 13. Н. Русин («Заря») – 10. Сефери («Ворскла») – 9. Алефиренко («Черноморец») – 8. Арт. Бондаренко («Шахтер»), Ванат («Динамо»), Климчук («Рух») - 7.