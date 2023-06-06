Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Я хотел завершить карьеру в Реале, но...». Бензема попрощался с клубом
Испания
06 июня 2023, 14:28 |
1231
1

«Я хотел завершить карьеру в Реале, но...». Бензема попрощался с клубом

Клуб провел прощальную церемонию

06 июня 2023, 14:28 |
1231
1
«Я хотел завершить карьеру в Реале, но...». Бензема попрощался с клубом
ФК Реал

Форвард «Реала» Карим Бензема по итогам сезона покидает мадридскую команду. Ожидается, что 35-летний нападающий продолжит выступления в Саудовской Аравии.

«Я хотел завершить карьеру в «Реале», но иногда жизнь предоставляет тебе другие возможности. Мы вместе с семьей приняли сложное решение, но я никогда не забуду «Реал». Это грустный день».

«Я благодарен клубу за тот шанс, который мне дали. Лучший клуб в истории футбола, мне повезло воплотить в жизнь свои футбольные мечты. Я благодарен клубу, всем тренерам и партнерам», – сказал Бензема.

Француз провел в составе мадридской команды 648 матчей и забил 354 гола. Выиграл 5 кубков Лиги чемпионов, 4 титула Ла Лиги и 3 Кубка Испании, а также завоевал Золотой мяч.

По теме:
Реал близок к подписанию Хавертца
ФОТО. Вещи собраны. Жена Лунина намекнула на переезд
Источник: Бензема подпишет контракт с Аль-Иттихадом до 2025 года
Реал Мадрид Карим Бензема
Источник Marca
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

5 клубов. Когда Шахтер, Заря, Днепр-1, Динамо и Ворскла начинают еврокубки
Футбол | 05 июня 2023, 18:12 1
5 клубов. Когда Шахтер, Заря, Днепр-1, Динамо и Ворскла начинают еврокубки
5 клубов. Когда Шахтер, Заря, Днепр-1, Динамо и Ворскла начинают еврокубки

Некоторые жеребьевки состоятся уже в июне

Уйдет из Полесья? Юрий Максимов согласился возглавить клуб Второй лиги
Футбол | 05 июня 2023, 22:43 4
Уйдет из Полесья? Юрий Максимов согласился возглавить клуб Второй лиги
Уйдет из Полесья? Юрий Максимов согласился возглавить клуб Второй лиги

Максимов недавно начал работать спортивным директором житомирского клуба

Маркевичу не нужны? Хобленко и Горбунов покинут Карпаты
Футбол | 06.06.2023, 13:25
Маркевичу не нужны? Хобленко и Горбунов покинут Карпаты
Маркевичу не нужны? Хобленко и Горбунов покинут Карпаты
Австрия или Швейцария? Суркис рассказал, кто покинет киевское Динамо
Футбол | 05.06.2023, 22:05
Австрия или Швейцария? Суркис рассказал, кто покинет киевское Динамо
Австрия или Швейцария? Суркис рассказал, кто покинет киевское Динамо
ФЕДОРЧУК: «Конопля струсил играть против Англии. Он упал в моих глазах»
Футбол | 06.06.2023, 11:00
ФЕДОРЧУК: «Конопля струсил играть против Англии. Он упал в моих глазах»
ФЕДОРЧУК: «Конопля струсил играть против Англии. Он упал в моих глазах»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Tka4enko_855
Не пизди. бабки вирішили все. А то починає бла бла розводити. 
Ответить
-2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стала известна следующая соперница Свитолиной на Ролан Гаррос
Стала известна следующая соперница Свитолиной на Ролан Гаррос
04.06.2023, 23:12 35
Теннис
Заре грозит техническое поражение за матч с Минаем
Заре грозит техническое поражение за матч с Минаем
04.06.2023, 18:09 8
Футбол
Дарья КАСАТКИНА: Меня освистали за то, что я проявила уважение к Свитолиной
Дарья КАСАТКИНА: Меня освистали за то, что я проявила уважение к Свитолиной
05.06.2023, 11:20 23
Теннис
Дэвид БЕКХЭМ: «Только один клуб может быть первым в плане требла»
Дэвид БЕКХЭМ: «Только один клуб может быть первым в плане требла»
04.06.2023, 15:35
Футбол
Технический казус, бессмысленная случайность. Заря готова к техпоражению
Технический казус, бессмысленная случайность. Заря готова к техпоражению
04.06.2023, 20:34 12
Футбол
Снова два метра! Магучих и Геращенко сделали победный дубль в Нидерландах
Снова два метра! Магучих и Геращенко сделали победный дубль в Нидерландах
04.06.2023, 20:59 5
Другие виды
Надоело ждать. WBC готовится объявить для Фьюри обязательного претендента
Надоело ждать. WBC готовится объявить для Фьюри обязательного претендента
05.06.2023, 19:45 6
Бокс
Со слезами на глазах. Ибрагимович объявил о завершении футбольной карьеры
Со слезами на глазах. Ибрагимович объявил о завершении футбольной карьеры
05.06.2023, 01:23 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности