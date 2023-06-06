«Я хотел завершить карьеру в Реале, но...». Бензема попрощался с клубом

Форвард «Реала» Карим Бензема по итогам сезона покидает мадридскую команду. Ожидается, что 35-летний нападающий продолжит выступления в Саудовской Аравии.

«Я хотел завершить карьеру в «Реале», но иногда жизнь предоставляет тебе другие возможности. Мы вместе с семьей приняли сложное решение, но я никогда не забуду «Реал». Это грустный день».

«Я благодарен клубу за тот шанс, который мне дали. Лучший клуб в истории футбола, мне повезло воплотить в жизнь свои футбольные мечты. Я благодарен клубу, всем тренерам и партнерам», – сказал Бензема.

Француз провел в составе мадридской команды 648 матчей и забил 354 гола. Выиграл 5 кубков Лиги чемпионов, 4 титула Ла Лиги и 3 Кубка Испании, а также завоевал Золотой мяч.