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Ролан Гаррос
06 июня 2023, 14:03 | Обновлено 06 июня 2023, 14:55
4035
0

Стала известна первая полуфиналистка Ролан Гаррос

Каролина Мухова у двух сетах пеериграла Анастасию Павлюченкову

06 июня 2023, 14:03 | Обновлено 06 июня 2023, 14:55
4035
0
Стала известна первая полуфиналистка Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine. Каролина Мухова

Чешская теннисистка Каролина Мухова (№43 WTA) стала первой полуфиналисткой Открытого чемпионата Франции по теннису в одиночном разряде.

В матче 1/4 финала чешка в двух сетах переиграла Анастасию Павлюченкову (№333 WTA).

Ролан Гаррос. 1/4 финала
Каролина Мухова (Чехия) – Анастасия Павлюченкова – 7:5, 6:2

Мухова впервые в карьере пробилась в полуфинал грунтового мейджора, ранее она достигала такой стадии на турнирах Grand Slam только на Australian Open 2021.

В следующем раунде Каролина сразится против Элины Свитолиной или Арины Соболенко.

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Ролан Гаррос 2023 Каролина Мухова Анастасия Павлюченкова
Источник Sport.ua
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