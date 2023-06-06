Стала известна первая полуфиналистка Ролан Гаррос
Каролина Мухова у двух сетах пеериграла Анастасию Павлюченкову
Чешская теннисистка Каролина Мухова (№43 WTA) стала первой полуфиналисткой Открытого чемпионата Франции по теннису в одиночном разряде.
В матче 1/4 финала чешка в двух сетах переиграла Анастасию Павлюченкову (№333 WTA).
Ролан Гаррос. 1/4 финала
Каролина Мухова (Чехия) – Анастасия Павлюченкова – 7:5, 6:2
Мухова впервые в карьере пробилась в полуфинал грунтового мейджора, ранее она достигала такой стадии на турнирах Grand Slam только на Australian Open 2021.
В следующем раунде Каролина сразится против Элины Свитолиной или Арины Соболенко.
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