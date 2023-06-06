Владимир БРАЖКО: «Медали Евро будут хорошим результатом для Украины U-21»

Хавбек «Динамо» Владимир Бражко, который минувший сезон провел в «Заре» на правах аренды, рассчитывает успешно выступить на молодежном Евро-2023.

«Важный турнир для нас. Евро - это шанс проявить себя, показать Украину. Мотивация у нас есть. Олимпиада? Это тоже добавляет мотивацию. А мы будем как минимум пытаться выйти на Олимпиаду. Что касается соперников по группе, то нам видео дали уже, но подробнее будем уже на сборе разбирать».

«Я считаю, что нужно выходить из группы и зайти как можно дальше. Хороший результат будет, если возьмем медали», – сказал Бражко.

Евро-2023 стартует 21 июня. Сборная Украины в группе сыграет с Хорватией, Испанией и Румынией.