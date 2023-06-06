Маркевичу не нужны? Хобленко и Горбунов покинут Карпаты

По информации СМИ, «Карпаты» останутся без защитника Сергея Горбунова и форварда Алексея Хобленко, которые ранее были арендованы у «Днепра-1» и «Кривбасса» соответственно.

Оба начнут предсезонную подготовку в своих клубах.

Горбунов во второй части сезона Первой лиги провел всего 58 минут, а Хобленко отыграл 7 матчей и забил 1 гол.

«Карпаты» не сумели выполнить задачу повышения в классе. Новым тренером команды стал Мирон Маркевич.