Украина. Премьер лига06 июня 2023, 13:25 |
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Маркевичу не нужны? Хобленко и Горбунов покинут Карпаты
Оба играли на правах аренды
06 июня 2023, 13:25 |
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По информации СМИ, «Карпаты» останутся без защитника Сергея Горбунова и форварда Алексея Хобленко, которые ранее были арендованы у «Днепра-1» и «Кривбасса» соответственно.
Оба начнут предсезонную подготовку в своих клубах.
Горбунов во второй части сезона Первой лиги провел всего 58 минут, а Хобленко отыграл 7 матчей и забил 1 гол.
«Карпаты» не сумели выполнить задачу повышения в классе. Новым тренером команды стал Мирон Маркевич.
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