Еще один день. УАФ рассказала о презентации нового тренера сборной Украины

УАФ на официальном сайте сообщила о том, что презентация нового главного тренера сборной Украины состоится 7 июня. Пресс-конференция наставника стартует в 12:00.

Фамилия нового тренера пока не названа, однако ожидается, что команду возглавит Сергей Ребров. Ранее специалист подтвердил, что приедет в Украину для подписания соглашения.

Сообщалось, что контракт Реброва будет рассчитан до лета 2026 года.

Дебют нового наставника состоится 12 июня, когда Украина сыграет спарринг с Германией. Затем будут матчи отбора Евро-2024 против Северной Македонии и Мальты.