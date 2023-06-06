Еще один день. УАФ рассказала о презентации нового тренера сборной Украины
Мероприятие состоится 7 июня
УАФ на официальном сайте сообщила о том, что презентация нового главного тренера сборной Украины состоится 7 июня. Пресс-конференция наставника стартует в 12:00.
Фамилия нового тренера пока не названа, однако ожидается, что команду возглавит Сергей Ребров. Ранее специалист подтвердил, что приедет в Украину для подписания соглашения.
Сообщалось, что контракт Реброва будет рассчитан до лета 2026 года.
Дебют нового наставника состоится 12 июня, когда Украина сыграет спарринг с Германией. Затем будут матчи отбора Евро-2024 против Северной Македонии и Мальты.
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А также надеюсь этот тренер будет на матчах Заря Днепр Александрия Черноморец допустим не только на топ матчах.
Система у него отлично выстроена.
Испанцы должны добавить скорости мозгов и ног.
але, не віриться що Ребров спроможний склепати боєздатний колектив. Поживемо - побачимо.