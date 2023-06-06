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Чемпионат Европы
06 июня 2023, 12:35 | Обновлено 06 июня 2023, 12:37
1886
5

Еще один день. УАФ рассказала о презентации нового тренера сборной Украины

Мероприятие состоится 7 июня

06 июня 2023, 12:35 | Обновлено 06 июня 2023, 12:37
1886
5
Еще один день. УАФ рассказала о презентации нового тренера сборной Украины
ФК Аль-Айн. Сергей Ребров

УАФ на официальном сайте сообщила о том, что презентация нового главного тренера сборной Украины состоится 7 июня. Пресс-конференция наставника стартует в 12:00.

Фамилия нового тренера пока не названа, однако ожидается, что команду возглавит Сергей Ребров. Ранее специалист подтвердил, что приедет в Украину для подписания соглашения.

Сообщалось, что контракт Реброва будет рассчитан до лета 2026 года.

Дебют нового наставника состоится 12 июня, когда Украина сыграет спарринг с Германией. Затем будут матчи отбора Евро-2024 против Северной Македонии и Мальты.

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Презентация Реброва состоится 6 июня. Худжамов станет тренером вратарей
сборная Украины по футболу Сергей Ребров
Источник Украинская ассоциация футбола
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Комментарии 5
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Умник
Очень надеюсь на его слово в создание качественого продукта футбольного.
А также надеюсь этот тренер будет на матчах Заря Днепр Александрия Черноморец допустим не только на топ матчах.
Система у него отлично выстроена.
Испанцы должны добавить скорости мозгов и ног.
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+3
nick07
ну що ж успіхів у побудові збірної, зараз таки є більший вибір відносно якісних гравців, так що у тренера більше можливостей.
але, не віриться що Ребров спроможний склепати боєздатний колектив. Поживемо - побачимо.
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+1
Oliynuk_sport
Ребров!
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0
Springfield
Сразу на 2 цикла надо было заключать контракт.
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-1
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