Месси хочет в Аль-Хиляль, но не сейчас. Игрок просит отложить переход
Сперва Лионель намерен вернуться в Испанию
По информации Goal.com, Лионель Месси заинтересован в том, чтобы перебраться в Саудовскую Аравию, где ему выгодный контракт предложил «Аль-Хиляль».
Однако форвард просит отложить переход до лета 2024 года, чтобы получить возможность вернуться в «Барселону» и провести в каталонской команде еще один сезон.
Сообщается, что «Аль-Хиляль» готов ждать Месси, но через год предложение по контракту будет не таким щедрым. Сейчас аргентинцу предлагают 500 миллионов евро за сезон.
Игрок по итогам нынешнего сезона покинул ПСЖ и стал свободным агентом.
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