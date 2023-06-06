Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Месси хочет в Аль-Хиляль, но не сейчас. Игрок просит отложить переход
Другие новости
06 июня 2023, 12:28 |
169
0

Месси хочет в Аль-Хиляль, но не сейчас. Игрок просит отложить переход

Сперва Лионель намерен вернуться в Испанию

06 июня 2023, 12:28 |
169
0
Месси хочет в Аль-Хиляль, но не сейчас. Игрок просит отложить переход
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

По информации Goal.com, Лионель Месси заинтересован в том, чтобы перебраться в Саудовскую Аравию, где ему выгодный контракт предложил «Аль-Хиляль».

Однако форвард просит отложить переход до лета 2024 года, чтобы получить возможность вернуться в «Барселону» и провести в каталонской команде еще один сезон.

Сообщается, что «Аль-Хиляль» готов ждать Месси, но через год предложение по контракту будет не таким щедрым. Сейчас аргентинцу предлагают 500 миллионов евро за сезон.

Игрок по итогам нынешнего сезона покинул ПСЖ и стал свободным агентом.

По теме:
Виктор ЛЕОНЕНКО: «У Цыганкова шесть ассистов, а из него Месси делают»
Отец Месси: «Лео хочет вернуться в Барселону»
ХАВИ: «Мы провели хороший сезон»
Лионель Месси Барселона Аль-Хиляль
Источник Goal.com
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Владислав ВАНАТ: «Первый сезон в Динамо прошел неплохо»
Футбол | 06 июня 2023, 09:14 6
Владислав ВАНАТ: «Первый сезон в Динамо прошел неплохо»
Владислав ВАНАТ: «Первый сезон в Динамо прошел неплохо»

21-летний форвард стал лучшим бомбардиром «бело-синих»

ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты
Футбол | 06 июня 2023, 07:07 0
ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты
ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты

Молодежный Мундиаль пройдет в Аргентине с 20 мая по 11 июня

Уйдет из Полесья? Юрий Максимов согласился возглавить клуб Второй лиги
Футбол | 05.06.2023, 22:43
Уйдет из Полесья? Юрий Максимов согласился возглавить клуб Второй лиги
Уйдет из Полесья? Юрий Максимов согласился возглавить клуб Второй лиги
Украина разгромила Египет на старте чемпионата мира 2023 по socca
Другие виды | 05.06.2023, 18:52
Украина разгромила Египет на старте чемпионата мира 2023 по socca
Украина разгромила Египет на старте чемпионата мира 2023 по socca
Аутсайдер № 1? Как Лутону продолжить свою сказку и не вылететь из АПЛ-23/24
Футбол | 06.06.2023, 08:11
Аутсайдер № 1? Как Лутону продолжить свою сказку и не вылететь из АПЛ-23/24
Аутсайдер № 1? Как Лутону продолжить свою сказку и не вылететь из АПЛ-23/24
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Надоело ждать. WBC готовится объявить для Фьюри обязательного претендента
Надоело ждать. WBC готовится объявить для Фьюри обязательного претендента
05.06.2023, 19:45 6
Бокс
Дэвид БЕКХЭМ: «Только один клуб может быть первым в плане требла»
Дэвид БЕКХЭМ: «Только один клуб может быть первым в плане требла»
04.06.2023, 15:35
Футбол
ВИДЕО. Оффшоры, регионалы и криминал. Кто владеет клубами УПЛ
ВИДЕО. Оффшоры, регионалы и криминал. Кто владеет клубами УПЛ
05.06.2023, 08:59 4
Футбол
ВИДЕО. Теннисистку лишили очков и призовых за попадание мячом в болгерл
ВИДЕО. Теннисистку лишили очков и призовых за попадание мячом в болгерл
05.06.2023, 12:39 8
Теннис
Заре грозит техническое поражение за матч с Минаем
Заре грозит техническое поражение за матч с Минаем
04.06.2023, 18:09 8
Футбол
Стала известна следующая соперница Свитолиной на Ролан Гаррос
Стала известна следующая соперница Свитолиной на Ролан Гаррос
04.06.2023, 23:12 35
Теннис
Украина повторила свое лучшее достижение в мировом рейтинге по волейболу
Украина повторила свое лучшее достижение в мировом рейтинге по волейболу
04.06.2023, 12:35 1
Волейбол
Австрия или Швейцария? Суркис рассказал, кто покинет киевское Динамо
Австрия или Швейцария? Суркис рассказал, кто покинет киевское Динамо
05.06.2023, 22:05 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности