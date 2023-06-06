Месси хочет в Аль-Хиляль, но не сейчас. Игрок просит отложить переход

По информации Goal.com, Лионель Месси заинтересован в том, чтобы перебраться в Саудовскую Аравию, где ему выгодный контракт предложил «Аль-Хиляль».

Однако форвард просит отложить переход до лета 2024 года, чтобы получить возможность вернуться в «Барселону» и провести в каталонской команде еще один сезон.

Сообщается, что «Аль-Хиляль» готов ждать Месси, но через год предложение по контракту будет не таким щедрым. Сейчас аргентинцу предлагают 500 миллионов евро за сезон.

Игрок по итогам нынешнего сезона покинул ПСЖ и стал свободным агентом.