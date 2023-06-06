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WTA
06 июня 2023, 14:45 | Обновлено 06 июня 2023, 14:47
384
0

Катарина Завацкая – Леа Бошкович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финала квалификации на турнире серии WTA 125 в Хорватии

06 июня 2023, 14:45 | Обновлено 06 июня 2023, 14:47
384
0
Катарина Завацкая – Леа Бошкович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

6 июня украинская теннисистка Катарина Завацкая (№218 WTA) начнет выступления на грунтовом турнире серии WTA 125 в Макарске (Хорватия).

В финале квалификации украинка сыграет с Леа Бошкович их Хорватии (№256 WTA). Время начала матча – 14:35 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки между собой не играли.

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Леа Бошкович Катарина Завацкая WTA Макарска смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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