Катарина Завацкая – Леа Бошкович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию финала квалификации на турнире серии WTA 125 в Хорватии
6 июня украинская теннисистка Катарина Завацкая (№218 WTA) начнет выступления на грунтовом турнире серии WTA 125 в Макарске (Хорватия).
В финале квалификации украинка сыграет с Леа Бошкович их Хорватии (№256 WTA). Время начала матча – 14:35 по Киеву.
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Ранее теннисистки между собой не играли.
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