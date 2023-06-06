Катарина Завацкая – Леа Бошкович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

6 июня украинская теннисистка Катарина Завацкая (№218 WTA) начнет выступления на грунтовом турнире серии WTA 125 в Макарске (Хорватия).

В финале квалификации украинка сыграет с Леа Бошкович их Хорватии (№256 WTA). Время начала матча – 14:35 по Киеву.

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Ранее теннисистки между собой не играли.

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