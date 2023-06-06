Стала известна заявка сборной Хорватии на Финал четырех Лиги наций

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич определился, с кем будет пытаться выиграть Лигу наций.

В списке 23 футболиста. Полузащитник Марцело Брозович присоединится к команде после 11 июня.

Вратари: Доминик Ливакович, Ивица Ивушич, Недилько Лабрович.

Защитники: Домагой Вида, Борна Баришич, Йосип Юранович, Йошко Гвардиол, Борна Соса, Йосип Станишич, Йосип Шутало, Мартин Эртич.

Полузащитники: Лука Модрич, Матео Ковачич, Марцело Брозович, Марио Пашалич, Никола Влашич, Ловро Майер, Лука Иванушец, Иван Перишич.

Нападающие: Андрей Крамарич, Бруно Петкович, Марко Ливая, Петар Муса.

14 июня Хорватия в полуфинале Лиги наций сыграет с Нидерландами.