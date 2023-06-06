Будут изменены сроки и место проведения матча за Суперкубок Франции

Президент французской профессиональной лиги (LFP) Венсан Лабрюн сообщил, что матч за Суперкубок Франции не будет проведен в августе этого года в Таиланде. Он состоится в другие сроки и в другом месте.

Причиной такого решения названы трудности компании Fresh Air Festival, которая взялась организовать матч.

Два предыдущих поединка за Суперкубок Франции проводились в Тель-Авиве. В этом году для рекламы французского футбола было решено провести встречу в Бангкоке – столице Таиланда. Организаторы обещали выплатить французам почти 4 млн евро, но реализоваться их планам было не суждено.

В матче за Суперкубок Франции-2023 должны встретиться «ПСЖ», завоевавший чемпионский титул в сезоне-2022/2023, и «Тулуза», победившая в Кубке страны.