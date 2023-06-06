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  4. Спортивный директор Лацио покинул клуб после 15 лет работы
Италия
06 июня 2023, 05:27 |
111
0

Спортивный директор Лацио покинул клуб после 15 лет работы

Ушел с занимаемого поста Игли Таре

06 июня 2023, 05:27 |
111
0
Спортивный директор Лацио покинул клуб после 15 лет работы
Getty Images/Global Images Ukraine. Игли Таре

Спортивный директор римского клуба Лацио» Игли Таре объявил об уходе со своего поста.

«Я уже давно сделал этот выбор, но ждал, пока «Лацио» обеспечит себе участие в Лиге чемпионов. Это было долгое приключение, которое состояло из радостей, поражений и трофеев», – заявил Таре.

49-летний Игли Таре работал в «Лацио» с 2008 года.

По итогам сезона-2022/2023 в Серии А «лациале» заняли второе место, набрав 74 очка. Это позволило команде Маурицио Сарри завоевать путевку в групповую стадию Лиги чемпионов.

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Игли Таре Лацио Серия A чемпионат Италии по футболу
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