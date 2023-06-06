Мбаппе назвал фаворита в финале ЛЧ Ман Сити – Интер
Нападающий «ПСЖ» – о решающей игре чемпионского евротурнира
Французский форвард парижского «ПСЖ» Килиан Мбаппе высказал мнение о будущем финальном поединке Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Интером».
«Финал Лиги чемпионов будет отличным. Я собираюсь его посмотреть. Думаю, что «Манчестер Сити» победит», – заявил Мбаппе.
Финальная игра Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Интером» состоится в Стамбуле 10 июня. Начало – в 22:00 по киевскому времени.
Напомним, в полуфинале «горожане» выбили из борьбы мадридский «Реал», а «Интер» одержал итоговую победу над «Миланом».
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