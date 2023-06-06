Мбаппе назвал фаворита в финале ЛЧ Ман Сити – Интер

Французский форвард парижского «ПСЖ» Килиан Мбаппе высказал мнение о будущем финальном поединке Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Интером».

«Финал Лиги чемпионов будет отличным. Я собираюсь его посмотреть. Думаю, что «Манчестер Сити» победит», – заявил Мбаппе.

Финальная игра Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Интером» состоится в Стамбуле 10 июня. Начало – в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, в полуфинале «горожане» выбили из борьбы мадридский «Реал», а «Интер» одержал итоговую победу над «Миланом».