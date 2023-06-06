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  4. Мбаппе назвал фаворита в финале ЛЧ Ман Сити – Интер
Лига чемпионов
06 июня 2023, 05:06 |
332
0

Мбаппе назвал фаворита в финале ЛЧ Ман Сити – Интер

Нападающий «ПСЖ» – о решающей игре чемпионского евротурнира

06 июня 2023, 05:06 |
332
0
Мбаппе назвал фаворита в финале ЛЧ Ман Сити – Интер
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Французский форвард парижского «ПСЖ» Килиан Мбаппе высказал мнение о будущем финальном поединке Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Интером».

«Финал Лиги чемпионов будет отличным. Я собираюсь его посмотреть. Думаю, что «Манчестер Сити» победит», – заявил Мбаппе.

Финальная игра Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Интером» состоится в Стамбуле 10 июня. Начало – в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, в полуфинале «горожане» выбили из борьбы мадридский «Реал», а «Интер» одержал итоговую победу над «Миланом».

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Лига чемпионов Килиан Мбаппе Манчестер Сити - Интер Интер Милан Манчестер Сити
Источник Footmercato
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