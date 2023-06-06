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Ролан Гаррос
06 июня 2023, 03:00 | Обновлено 06 июня 2023, 03:03
14
0

Якубенко вышел во второй круг парного разряда на юниорском Ролан Гаррос

Украинец выступает вместе с чехом Калиной

06 июня 2023, 03:00 | Обновлено 06 июня 2023, 03:03
14
0
Якубенко вышел во второй круг парного разряда на юниорском Ролан Гаррос
ФТУ. Владимир Якубенко

Украинский теннисист Владимир Якубенко в дуэте с Витом Калиной из Чехии взял успешный старт в парном разряде юниорского Открытого чемпионата Франции.

Во встрече первого круга Якубенко и Калина в трех сетах обыграли словенско-шведский дуэт Матиц Крижник / Себастьян Антон. Игра продолжалась 1 час и 21 минута.

Во втором круге Ролан Гаррос Якубенко и Калина встретятся с дуэтом Ян Граздил (Чехия) / Чарли Камю (Австралия).

Ролан Гаррос. Юниоры. Пары. Первый круг

Владимир Якубенко (Украина) / Вит Калина (Чехия) – Матиц Крижник (Словения) / Себастьян Антон (Швеция) – 6:3, 3:6, 14:12

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Владимир Якубенко Ролан Гаррос 2023
Источник Sport.ua
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