Другие новости06 июня 2023, 02:25 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 6 июня
Важные события во всех видах спорта
06 июня 2023, 02:25 |
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Во вторник, 6 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
13:30 Кобе – Барселона
21:30 Лозанна Уши – Сьон
ТЕННИС
13:30 Элина Свитолина – Арина Соболенко
15:00 Марта Костюк / Марсело Аревало – Бьянка Андрееску / Майкл Винус
21:15 Карлос Алькарас – Стефанос Циципас
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