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06 июня 2023, 02:25 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 6 июня

Важные события во всех видах спорта

06 июня 2023, 02:25 |
25
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 6 июня
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 6 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

13:30 Кобе – Барселона

Favbet 5.25 – 5.05 – 1.50

21:30 Лозанна Уши – Сьон

Favbet 2.04 – 3.74 – 3.36

ТЕННИС

13:30 Элина Свитолина – Арина Соболенко

Favbet 4.22 – 1.23

15:00 Марта Костюк / Марсело Аревало – Бьянка Андрееску / Майкл Винус

Favbet 1.66 – 2.16

21:15 Карлос Алькарас – Стефанос Циципас

Favbet 1.23 – 4.22

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Источник Sport.ua
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