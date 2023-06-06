СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 6 июня

Во вторник, 6 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

13:30 Кобе – Барселона

5.25 – 5.05 – 1.50

21:30 Лозанна Уши – Сьон

2.04 – 3.74 – 3.36

ТЕННИС

13:30 Элина Свитолина – Арина Соболенко

4.22 – 1.23

15:00 Марта Костюк / Марсело Аревало – Бьянка Андрееску / Майкл Винус

1.66 – 2.16

21:15 Карлос Алькарас – Стефанос Циципас

1.23 – 4.22