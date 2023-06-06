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  4. МАРОТТА: «Мы в Интере знаем, кто фаворит финала»
Лига чемпионов
06 июня 2023, 02:18 |
59
0

МАРОТТА: «Мы в Интере знаем, кто фаворит финала»

Гендиректор «нерадзурри» – о решающем поединке за чемпионский трофей

06 июня 2023, 02:18 |
59
0
МАРОТТА: «Мы в Интере знаем, кто фаворит финала»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джузеппе Маротта

Генеральный директор миланского «Интера» Джузеппе Маротта высказался о шансах команды Симоне Индзаги на триумф в предстоящем финале Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

«Главная заслуга в этом достижении принадлежит тренеру [Симоне Индзаги], который, несмотря на критику и давление, которое на него оказывал, например, я, сумел сделать этот сезон по-настоящему выдающимся.

В футболе не всегда есть равенство между тем, чтобы тратить больше всех, и победами. «Манчестер Сити» заслужил выход в финал. Это один из мощнейших клубов с точки зрения экономики, но мы хотим постоять за себя. Прелесть спорта в том, что прогнозы могут не сбываться.

Мы знаем, кто фаворит, но хотим произвести хорошее впечатление и знаем, что мечты можно претворить в жизнь», – заявил Маротта.

Финальная игра Лиги чемпионов «Манчестер Сити» – «Интер» состоится в Стамбуле 10 июня.

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Джузеппе Маротта Интер Милан Лига чемпионов Манчестер Сити - Интер
Источник Sky Sport Italia
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