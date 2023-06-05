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Лига чемпионов
05 июня 2023, 18:12 |
2762
0

5 клубов. Когда Шахтер, Заря, Днепр-1, Динамо и Ворскла начинают еврокубки

Некоторые жеребьевки состоятся уже в июне

05 июня 2023, 18:12 |
2762
0
5 клубов. Когда Шахтер, Заря, Днепр-1, Динамо и Ворскла начинают еврокубки
ФК Шахтер

По итогам сезона УПЛ пять украинских команд сыграют в еврокубках. Дольше всех старта ждать «Шахтеру», который только в сентябре начнет групповой этап Лиги чемпионов.

А вот некоторые команды узнают своих первых соперников уже в июне, когда пройдут первые жеребьевки.

Шахтер. Групповой этап Лиги чемпионов

Жеребьевка 31 августа, 1-й тур - 19-20 сентября

Днепр-1. Второй квалификационный раунд Лиги чемпионов

Жеребьевка 21 июня, матчи 25-26 июля/1-2 августа

Заря. Плей-офф раунд квалификации Лиги Европы

Жеребьевка 7 августа, матчи 24 и 31 августа

Динамо. Третий квалификационный раунд Лиги конференций

Жеребьевка 24 июля, матчи 10 и 17 августа

Ворскла. Второй квалификационный раунд Лиги конференций

Жеребьевка 21 июня, матчи 27 июля и 3 августа.

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Источник Украинская ассоциация футбола
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