5 клубов. Когда Шахтер, Заря, Днепр-1, Динамо и Ворскла начинают еврокубки
Некоторые жеребьевки состоятся уже в июне
По итогам сезона УПЛ пять украинских команд сыграют в еврокубках. Дольше всех старта ждать «Шахтеру», который только в сентябре начнет групповой этап Лиги чемпионов.
А вот некоторые команды узнают своих первых соперников уже в июне, когда пройдут первые жеребьевки.
Шахтер. Групповой этап Лиги чемпионов
Жеребьевка 31 августа, 1-й тур - 19-20 сентября
Днепр-1. Второй квалификационный раунд Лиги чемпионов
Жеребьевка 21 июня, матчи 25-26 июля/1-2 августа
Заря. Плей-офф раунд квалификации Лиги Европы
Жеребьевка 7 августа, матчи 24 и 31 августа
Динамо. Третий квалификационный раунд Лиги конференций
Жеребьевка 24 июля, матчи 10 и 17 августа
Ворскла. Второй квалификационный раунд Лиги конференций
Жеребьевка 21 июня, матчи 27 июля и 3 августа.
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