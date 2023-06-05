Колос хочет подписать защитника Зари

«Колос» проявляет интерес к защитнику луганской «Зари» Максиму Имерекову. Об этом сообщает Sport Arena.

Контракт Имерекова с «Зарей» истекает 30 июня текущего года. «Колос» хочет подписать 32-летнего игрока на правах свободного агента.

В нынешнем сезоне на счету Имерекова 30 матчей за «Зарю» во всех турнирах, в которых он отличился 4 голами и 1 ассистом.