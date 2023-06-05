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Украина. Премьер лига
05 июня 2023, 18:02 | Обновлено 05 июня 2023, 18:36
908
2

Колос хочет подписать защитника Зари

Максим Имереков может сменить клуб

05 июня 2023, 18:02 | Обновлено 05 июня 2023, 18:36
908
2
Колос хочет подписать защитника Зари
ФК Заря Луганск. Максим Имереков

«Колос» проявляет интерес к защитнику луганской «Зари» Максиму Имерекову. Об этом сообщает Sport Arena.

Контракт Имерекова с «Зарей» истекает 30 июня текущего года. «Колос» хочет подписать 32-летнего игрока на правах свободного агента.

В нынешнем сезоне на счету Имерекова 30 матчей за «Зарю» во всех турнирах, в которых он отличился 4 голами и 1 ассистом.

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Источник Sportarena
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Комментарии 2
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Zanregent
Имереков? Спиваковский говорил что Бурда заменит Чоботенко в Заре
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0
Gargantua
если Заря потеряет Имерекова по финансовым причинам то это совсем швах
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