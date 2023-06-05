Украина. Премьер лига05 июня 2023, 18:02 | Обновлено 05 июня 2023, 18:36
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Колос хочет подписать защитника Зари
Максим Имереков может сменить клуб
05 июня 2023, 18:02 | Обновлено 05 июня 2023, 18:36
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«Колос» проявляет интерес к защитнику луганской «Зари» Максиму Имерекову. Об этом сообщает Sport Arena.
Контракт Имерекова с «Зарей» истекает 30 июня текущего года. «Колос» хочет подписать 32-летнего игрока на правах свободного агента.
В нынешнем сезоне на счету Имерекова 30 матчей за «Зарю» во всех турнирах, в которых он отличился 4 голами и 1 ассистом.
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