Впервые призеров УПЛ пришлось определять по дополнительным показателям

Впервые в истории чемпионатов Украины второй и третий призер финишировали с одинаковым количеством очков. По дополнительным показателям серебро досталось «Днепру-1», бронза – «Заре».

Ранее отрыв между призерами составлял минимум 1 очко. В сезоне-1993/94 «Шахтер» на один пункт обошел «Черноморец», а в УПЛ-2019/20 «Динамо» – «Зарю».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Наименьший отрыв серебряного призера от бронзового