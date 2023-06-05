Впервые призеров УПЛ пришлось определять по дополнительным показателям
«Днепр-1» и «Заря» финишировали нога в ногу
Впервые в истории чемпионатов Украины второй и третий призер финишировали с одинаковым количеством очков. По дополнительным показателям серебро досталось «Днепру-1», бронза – «Заре».
Ранее отрыв между призерами составлял минимум 1 очко. В сезоне-1993/94 «Шахтер» на один пункт обошел «Черноморец», а в УПЛ-2019/20 «Динамо» – «Зарю».
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Наименьший отрыв серебряного призера от бронзового
|
Отрыв
|
Сезон
|
Матчи
|
2-й призер
|
Очки
|
3-й призер
|
Очки
|
0
|
2022/23
|
30
|
Днепр-1
|
67
|
Заря
|
67
|
1
|
1993/94
|
34
|
Шахтер
|
49
|
Черноморец
|
48
|
1
|
2019/20
|
32
|
Динамо
|
59
|
Заря
|
58
|
2
|
2006/07
|
30
|
Шахтер
|
63
|
Металлист
|
61
|
2
|
2013/14
|
28
|
Днепр
|
59
|
Металлист
|
57
|
2
|
2014/15
|
26
|
Шахтер
|
56
|
Днепр
|
54
|
4
|
1996/97
|
30
|
Шахтер
|
62
|
Ворскла
|
58
|
4
|
2012/13
|
30
|
Металлист
|
66
|
Динамо
|
62
|
4
|
2020/21
|
26
|
Шахтер
|
54
|
Заря
|
50
|
5
|
2008/09
|
30
|
Шахтер
|
64
|
Металлист
|
59
|
5
|
2010/11
|
30
|
Динамо
|
65
|
Металлист
|
60
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