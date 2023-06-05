Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Впервые призеров УПЛ пришлось определять по дополнительным показателям
Украина. Премьер лига
05 июня 2023, 17:26 | Обновлено 05 июня 2023, 17:33
584
0

Впервые призеров УПЛ пришлось определять по дополнительным показателям

«Днепр-1» и «Заря» финишировали нога в ногу

05 июня 2023, 17:26 | Обновлено 05 июня 2023, 17:33
584
0
Впервые призеров УПЛ пришлось определять по дополнительным показателям
СК Днепр-1

Впервые в истории чемпионатов Украины второй и третий призер финишировали с одинаковым количеством очков. По дополнительным показателям серебро досталось «Днепру-1», бронза – «Заре».

Ранее отрыв между призерами составлял минимум 1 очко. В сезоне-1993/94 «Шахтер» на один пункт обошел «Черноморец», а в УПЛ-2019/20 «Динамо» – «Зарю».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Наименьший отрыв серебряного призера от бронзового

Отрыв

Сезон

Матчи

2-й призер

Очки

3-й призер

Очки

0

2022/23

30

Днепр-1

67

Заря

67

1

1993/94

34

Шахтер

49

Черноморец

48

1

2019/20

32

Динамо

59

Заря

58

2

2006/07

30

Шахтер

63

Металлист

61

2

2013/14

28

Днепр

59

Металлист

57

2

2014/15

26

Шахтер

56

Днепр

54

4

1996/97

30

Шахтер

62

Ворскла

58

4

2012/13

30

Металлист

66

Динамо

62

4

2020/21

26

Шахтер

54

Заря

50

5

2008/09

30

Шахтер

64

Металлист

59

5

2010/11

30

Динамо

65

Металлист

60

По теме:
5 клубов. Когда Шахтер, Заря, Днепр-1, Динамо и Ворскла начинают еврокубки
Колос хочет подписать защитника Зари
Шахтер третий раз в истории проиграл в звании чемпиона
цифры и факты Днепр-1 Заря Луганск
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Заре грозит техническое поражение за матч с Минаем
Футбол | 04 июня 2023, 18:09 8
Заре грозит техническое поражение за матч с Минаем
Заре грозит техническое поражение за матч с Минаем

На замену вышел Мишнев, который не был заявлен

Технический казус, бессмысленная случайность. Заря готова к техпоражению
Футбол | 04 июня 2023, 20:34 10
Технический казус, бессмысленная случайность. Заря готова к техпоражению
Технический казус, бессмысленная случайность. Заря готова к техпоражению

Начальник «Зари» Игорь Гузь прокомментировал инцидент с Мишневым

Журналист: Динамо будет проводить еврокубковые матчи в Румынии
Футбол | 05.06.2023, 14:57
Журналист: Динамо будет проводить еврокубковые матчи в Румынии
Журналист: Динамо будет проводить еврокубковые матчи в Румынии
Андрей ЛУНИН: «Пришло время идти дальше»
Футбол | 05.06.2023, 10:49
Андрей ЛУНИН: «Пришло время идти дальше»
Андрей ЛУНИН: «Пришло время идти дальше»
Соболенко снова отказалась давать пресс-конференцию, но похвалила Свитолину
Теннис | 05.06.2023, 11:05
Соболенко снова отказалась давать пресс-конференцию, но похвалила Свитолину
Соболенко снова отказалась давать пресс-конференцию, но похвалила Свитолину
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Свитолина и Цуренко установили национальный рекорд на Ролан Гаррос
Свитолина и Цуренко установили национальный рекорд на Ролан Гаррос
04.06.2023, 08:45 2
Теннис
Ман Сити выиграл Кубок Англии, Месси ушел из ПСЖ, суперпобеда Цуренко
Ман Сити выиграл Кубок Англии, Месси ушел из ПСЖ, суперпобеда Цуренко
04.06.2023, 06:05
Футбол
Третья победа сборной Украины в Золотой Евролиге
Третья победа сборной Украины в Золотой Евролиге
03.06.2023, 22:40 1
Волейбол
Элина СВИТОЛИНА: Благодарна Касаткиной за ее позицию. Она – смелый человек
Элина СВИТОЛИНА: Благодарна Касаткиной за ее позицию. Она – смелый человек
05.06.2023, 12:05 3
Теннис
Первый матч за место в Первой лиге: незабитый пенальти, удаление и 2 гола
Первый матч за место в Первой лиге: незабитый пенальти, удаление и 2 гола
03.06.2023, 16:08
Футбол
Со слезами на глазах. Ибрагимович объявил о завершении футбольной карьеры
Со слезами на глазах. Ибрагимович объявил о завершении футбольной карьеры
05.06.2023, 01:23 12
Футбол
Стали известны все участники 1/8 финала Ролан Гаррос 2023
Стали известны все участники 1/8 финала Ролан Гаррос 2023
04.06.2023, 04:30
Теннис
ФОТО. Звездный легионер Шахтера вернулся в Украину
ФОТО. Звездный легионер Шахтера вернулся в Украину
03.06.2023, 21:05 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности