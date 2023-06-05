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  4. Помощник Ротаня: «Трубин, Мудрик, Судаков и Ванат хотят сыграть на Евро»
Молодежные турниры
05 июня 2023, 17:50 |
402
1

Помощник Ротаня: «Трубин, Мудрик, Судаков и Ванат хотят сыграть на Евро»

Евгений Гресь рассказал о ситуации с молодыми игроками

05 июня 2023, 17:50 |
402
1
Помощник Ротаня: «Трубин, Мудрик, Судаков и Ванат хотят сыграть на Евро»
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Евгений Гресь, помощник главного тренера молодежной сборной Украины Руслана Ротаня, заявил, что Анатолий Трубин, Георгий Судаков, Михаил Мудрик и Владислав Ванат рвутся сыграть на Евро-2023 U-21.

При этом все они вызваны в национальную сборную на ближайшие матчи.

«В составе национальной сборной Украины находятся и горят желанием сыграть на Евро четыре футболиста молодежки – Анатолий Трубин, Георгий Судаков, Михаил Мудрик и Владислав Ванат».

«Пока неизвестно, когда они присоединятся к команде», – сказал Гресь.

Сборная Украины свои ближайшие матчи проведет 12, 16 и 19 июня, а молодежный Евро стартует 21 июня.

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сборная Украины по футболу Анатолий Трубин Георгий Судаков Михаил Мудрик Владислав Ванат Евгений Гресь сборная Украины по футболу U-21 Евро-2023 U-21
Источник ТаТоТаке
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Kak tak
А Ярмолюк с брентфорда ,чем он хуже 19 летних игроков Руха и Александрии? 
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