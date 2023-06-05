Помощник Ротаня: «Трубин, Мудрик, Судаков и Ванат хотят сыграть на Евро»
Евгений Гресь рассказал о ситуации с молодыми игроками
Евгений Гресь, помощник главного тренера молодежной сборной Украины Руслана Ротаня, заявил, что Анатолий Трубин, Георгий Судаков, Михаил Мудрик и Владислав Ванат рвутся сыграть на Евро-2023 U-21.
При этом все они вызваны в национальную сборную на ближайшие матчи.
«В составе национальной сборной Украины находятся и горят желанием сыграть на Евро четыре футболиста молодежки – Анатолий Трубин, Георгий Судаков, Михаил Мудрик и Владислав Ванат».
«Пока неизвестно, когда они присоединятся к команде», – сказал Гресь.
Сборная Украины свои ближайшие матчи проведет 12, 16 и 19 июня, а молодежный Евро стартует 21 июня.
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