Помощник Ротаня: «Трубин, Мудрик, Судаков и Ванат хотят сыграть на Евро»

Евгений Гресь, помощник главного тренера молодежной сборной Украины Руслана Ротаня, заявил, что Анатолий Трубин, Георгий Судаков, Михаил Мудрик и Владислав Ванат рвутся сыграть на Евро-2023 U-21.

При этом все они вызваны в национальную сборную на ближайшие матчи.

«В составе национальной сборной Украины находятся и горят желанием сыграть на Евро четыре футболиста молодежки – Анатолий Трубин, Георгий Судаков, Михаил Мудрик и Владислав Ванат».

«Пока неизвестно, когда они присоединятся к команде», – сказал Гресь.

Сборная Украины свои ближайшие матчи проведет 12, 16 и 19 июня, а молодежный Евро стартует 21 июня.