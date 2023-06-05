Ливерпуль вскоре объявит о подписании чемпиона мира Макаллистера
Первая потеря для «Брайтона»
По информции британских СМИ, «Ливерпуль» в ближайшие дни готовится объявить о подписании контракта с полузащитником «Брайтона» и сборной Аргентины Алексисом Макаллистером.
Красные торопятся, так как трансфер можно провернуть всего за 45 миллионов фунтов, прописанных в качестве клаусулы.
Ожидается, что в ближайшие дни Макаллистер пройдет медосмотр и подпишет контракт.
24-летний игрок в нынешнем сезоне провел 42 матча, забил 12 голов и сделал три результативные передачи, а также выиграл чемпионат мира в составе сборной.
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