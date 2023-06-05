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  4. Ливерпуль вскоре объявит о подписании чемпиона мира Макаллистера
Англия
05 июня 2023, 16:53 |
578
0

Ливерпуль вскоре объявит о подписании чемпиона мира Макаллистера

Первая потеря для «Брайтона»

05 июня 2023, 16:53 |
578
0
Ливерпуль вскоре объявит о подписании чемпиона мира Макаллистера
Sky Sports

По информции британских СМИ, «Ливерпуль» в ближайшие дни готовится объявить о подписании контракта с полузащитником «Брайтона» и сборной Аргентины Алексисом Макаллистером.

Красные торопятся, так как трансфер можно провернуть всего за 45 миллионов фунтов, прописанных в качестве клаусулы.

Ожидается, что в ближайшие дни Макаллистер пройдет медосмотр и подпишет контракт.

24-летний игрок в нынешнем сезоне провел 42 матча, забил 12 голов и сделал три результативные передачи, а также выиграл чемпионат мира в составе сборной.

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Ливерпуль Алексис Макаллистер Брайтон чемпионат Англии по футболу
Источник Sky Sports
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