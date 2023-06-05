Евгений КРАСНИКОВ: «Квалификация команд УПЛ? Квалификация была в 2012 году»
Функционер оценил сезон
Спортивный директор «Днепра-1» Евгений Красников оценил сезон УПЛ, в котором команда сумела занять второе место. Функционер отметил яркий сезон, но согласен с тем, что качество игры из-за войны заметно снизилось.
«Много критики, много давления было. И сильный конкурент у нас - «Шахтер». Машина по завоеванию чемпионств. Именно клуб. Было тяжело, мы сражались, но чуть-чуть не хватило. А все эти судейские разговоры, там не дали, тут дали нам или «Шахтеру», на это не надо обращать внимание. На первом месте должен быть футбол».
«Кто-то помнит, когда три команды боролись за чемпионство и был такой чемпионат... Не было квалификации? В стране война. Квалификация была в 2012 году. Считаю, что было интересно», – сказал Красников.
Команда вышла в квалификацию Лиги чемпионов.
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