Евгений КРАСНИКОВ: «Квалификация команд УПЛ? Квалификация была в 2012 году»

Спортивный директор «Днепра-1» Евгений Красников оценил сезон УПЛ, в котором команда сумела занять второе место. Функционер отметил яркий сезон, но согласен с тем, что качество игры из-за войны заметно снизилось.

«Много критики, много давления было. И сильный конкурент у нас - «Шахтер». Машина по завоеванию чемпионств. Именно клуб. Было тяжело, мы сражались, но чуть-чуть не хватило. А все эти судейские разговоры, там не дали, тут дали нам или «Шахтеру», на это не надо обращать внимание. На первом месте должен быть футбол».

«Кто-то помнит, когда три команды боролись за чемпионство и был такой чемпионат... Не было квалификации? В стране война. Квалификация была в 2012 году. Считаю, что было интересно», – сказал Красников.

Команда вышла в квалификацию Лиги чемпионов.