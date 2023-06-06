Стали известны все участники 1/4 финала Ролан Гаррос у мужчин
В восьмерку лучших попал один несеяный теннисист
В понедельник на кортах Ролан Гаррос состоялись матчи четвертого раунда в нижней части турнирной сетки одиночного разряда у мужчин.
Хольгер Руне в пятисетовом триллере обыграл Франсиско Черундоло, Каспер Рууд и Александр Зверев уложились в три сета, Томас Мартин Этчеверри оказался сильнее в самой неожиданной паре этого раунда.
Ролан Гаррос. Четвертый круг
Нижняя часть сетки
Хольгер Руне [6] – Франсиско Черундоло [23] – 7:6(3), 3:6, 6:4, 1:6, 7:6(7)
Каспер Рууд [4] – Николас Харри – 7:6(3), 7:5, 7:5
Томас Мартин Этчеверри – Йосихито Нисиока [27] – 7:6(8), 6:0, 6:1
Ролан Гаррос. Пары 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Карлос Алькарас [1] – Стефанос Циципас [5]
Новак Джокович [3] – Карен Хачанов [11]
Нижняя часть сетки
Хольгер Руне [6] – Каспер Рууд [4]
Александр Зверев [22] – Томас Мартин Этчеверри
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