Стали известны все участники 1/4 финала Ролан Гаррос у мужчин

В понедельник на кортах Ролан Гаррос состоялись матчи четвертого раунда в нижней части турнирной сетки одиночного разряда у мужчин.

Хольгер Руне в пятисетовом триллере обыграл Франсиско Черундоло, Каспер Рууд и Александр Зверев уложились в три сета, Томас Мартин Этчеверри оказался сильнее в самой неожиданной паре этого раунда.

Ролан Гаррос. Четвертый круг

Нижняя часть сетки

Хольгер Руне [6] – Франсиско Черундоло [23] – 7:6(3), 3:6, 6:4, 1:6, 7:6(7)

Каспер Рууд [4] – Николас Харри – 7:6(3), 7:5, 7:5

Александр Зверев [22] – Григор Димитров [28] – 6:1, 6:4, 6:3

Томас Мартин Этчеверри – Йосихито Нисиока [27] – 7:6(8), 6:0, 6:1

Ролан Гаррос. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Карлос Алькарас [1] – Стефанос Циципас [5]

Новак Джокович [3] – Карен Хачанов [11]

Нижняя часть сетки

Хольгер Руне [6] – Каспер Рууд [4]

Александр Зверев [22] – Томас Мартин Этчеверри