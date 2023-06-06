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Ролан Гаррос
06 июня 2023, 00:10 | Обновлено 06 июня 2023, 00:23
705
0

Стали известны все участники 1/4 финала Ролан Гаррос у мужчин

В восьмерку лучших попал один несеяный теннисист

06 июня 2023, 00:10 | Обновлено 06 июня 2023, 00:23
705
0
Стали известны все участники 1/4 финала Ролан Гаррос у мужчин
Getty Images/Global Images Ukraine. Хольгер Руне

В понедельник на кортах Ролан Гаррос состоялись матчи четвертого раунда в нижней части турнирной сетки одиночного разряда у мужчин.

Хольгер Руне в пятисетовом триллере обыграл Франсиско Черундоло, Каспер Рууд и Александр Зверев уложились в три сета, Томас Мартин Этчеверри оказался сильнее в самой неожиданной паре этого раунда.

Ролан Гаррос. Четвертый круг

Нижняя часть сетки

Хольгер Руне [6] – Франсиско Черундоло [23] – 7:6(3), 3:6, 6:4, 1:6, 7:6(7)
Каспер Рууд [4] – Николас Харри – 7:6(3), 7:5, 7:5

Александр Зверев [22] – Григор Димитров [28] – 6:1, 6:4, 6:3
Томас Мартин Этчеверри – Йосихито Нисиока [27] – 7:6(8), 6:0, 6:1

Ролан Гаррос. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Карлос Алькарас [1] – Стефанос Циципас [5]
Новак Джокович [3] – Карен Хачанов [11]

Нижняя часть сетки

Хольгер Руне [6] – Каспер Рууд [4]
Александр Зверев [22] – Томас Мартин Этчеверри

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Григор Димитров Александр Зверев Каспер Рууд Йосихито Нисиока Франсиско Черундоло Хольгер Руне Томас Мартин Этчеверри Николас Харри Ролан Гаррос 2023 Карлос Алькарас (теннисист) Стефанос Циципас Новак Джокович Карен Хачанов
Источник Sport.ua
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