Минус Цуренко. Определены все участницы 1/4 финала Ролан Гаррос

В понедельник на кортах Ролан Гаррос состоялись матчи четвертого раунда в верхней части сетки одиночного разряда у женщин.

Украинка Леся Цуренко не смогла доиграть матч против первой ракетки мира Иги Свёнтек, но борьбу за трофей еще продолжает Элина Свитолина.

Ролан Гаррос. Четвертый круг

Верхняя часть сетки

Ига Свёнтек [1] – Леся Цуренко – 5:1 (отказ)

Кори Гауфф [6] – Анна Каролина Шмидлова – 7:5, 6:2



Беатрис Хаддад Майя [14] – Сара Соррибес Тормо – 6:7(3), 6:3, 7:5

Онс Жабер [7] – Бернарда Пера – 6:3, 6:1

Ролан Гаррос. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Ига Свёнтек [1] – Кори Гауфф [6]

Беатрис Хаддад Майя [14] – Онс Жабер [7]

Нижняя часть сетки

Каролина Мухова – Анастасия Павлюченкова [SR]

Элина Свитолина [SR] – Арина Соболенко [2]