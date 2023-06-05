Минус Цуренко. Определены все участницы 1/4 финала Ролан Гаррос
В борьбе за трофей осталась одна украинка
В понедельник на кортах Ролан Гаррос состоялись матчи четвертого раунда в верхней части сетки одиночного разряда у женщин.
Украинка Леся Цуренко не смогла доиграть матч против первой ракетки мира Иги Свёнтек, но борьбу за трофей еще продолжает Элина Свитолина.
Ролан Гаррос. Четвертый круг
Верхняя часть сетки
Ига Свёнтек [1] – Леся Цуренко – 5:1 (отказ)
Кори Гауфф [6] – Анна Каролина Шмидлова – 7:5, 6:2
Беатрис Хаддад Майя [14] – Сара Соррибес Тормо – 6:7(3), 6:3, 7:5
Онс Жабер [7] – Бернарда Пера – 6:3, 6:1
Ролан Гаррос. Пары 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Ига Свёнтек [1] – Кори Гауфф [6]
Беатрис Хаддад Майя [14] – Онс Жабер [7]
Нижняя часть сетки
Каролина Мухова – Анастасия Павлюченкова [SR]
Элина Свитолина [SR] – Арина Соболенко [2]
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