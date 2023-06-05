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  4. Минус Цуренко. Определены все участницы 1/4 финала Ролан Гаррос
Ролан Гаррос
05 июня 2023, 23:03 |
1387
1

Минус Цуренко. Определены все участницы 1/4 финала Ролан Гаррос

В борьбе за трофей осталась одна украинка

05 июня 2023, 23:03 |
1387
1
Минус Цуренко. Определены все участницы 1/4 финала Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек и Леся Цуренко

В понедельник на кортах Ролан Гаррос состоялись матчи четвертого раунда в верхней части сетки одиночного разряда у женщин.

Украинка Леся Цуренко не смогла доиграть матч против первой ракетки мира Иги Свёнтек, но борьбу за трофей еще продолжает Элина Свитолина.

Ролан Гаррос. Четвертый круг

Верхняя часть сетки

Ига Свёнтек [1] – Леся Цуренко – 5:1 (отказ)
Кори Гауфф [6] – Анна Каролина Шмидлова – 7:5, 6:2

Беатрис Хаддад Майя [14] – Сара Соррибес Тормо – 6:7(3), 6:3, 7:5
Онс Жабер [7] – Бернарда Пера – 6:3, 6:1

Ролан Гаррос. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Ига Свёнтек [1] – Кори Гауфф [6]
Беатрис Хаддад Майя [14] – Онс Жабер [7]

Нижняя часть сетки

Каролина Мухова – Анастасия Павлюченкова [SR]
Элина Свитолина [SR] – Арина Соболенко [2]

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Леся Цуренко Бернарда Пера Беатрис Хаддад Майя Анна Каролина Шмидлова Сара Соррибес-Тормо Кори Гауфф Ига Свёнтек Онс Жабер Ролан Гаррос 2023 Каролина Мухова Анастасия Павлюченкова Элина Свитолина Арина Соболенко
Источник Sport.ua
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wigg
Свьонтек респектище за сине-желтую ленту на кепке. Молодец!
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