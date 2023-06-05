Ролан Гаррос05 июня 2023, 14:16 | Обновлено 05 июня 2023, 14:17
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Расписание матчей с участием украинок на Ролан Гаррос на 6 июня
Во вторник на корты Парижа выйдет Элина Свитолина
05 июня 2023, 14:16 | Обновлено 05 июня 2023, 14:17
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6 июня продолжат играть матчи Открытого чемпионата Франции по теннису во всех разрядах.
В одиночном разряде Украину представит Элина Свитолина. Полное расписание дня будет известно позже.
Расписание матчей с участием украинских теннисисток
Ролан Гаррос. 1/4 финала одиночного разряда
Корт Филиппа Шатрие. 2-й запуск (13:30*)
Элина Свитолина [SR] – Арина Соболенко [2]
*ориентировочное время начала матча
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