Расписание матчей с участием украинок на Ролан Гаррос на 6 июня

6 июня продолжат играть матчи Открытого чемпионата Франции по теннису во всех разрядах.

В одиночном разряде Украину представит Элина Свитолина. Полное расписание дня будет известно позже.

Расписание матчей с участием украинских теннисисток

Ролан Гаррос. 1/4 финала одиночного разряда

​Корт Филиппа Шатрие. 2-й запуск (13:30*)

Элина Свитолина [SR] – Арина Соболенко [2]

*ориентировочное время начала матча

РАСПИСАНИЕ ДНЯ