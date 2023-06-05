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Ролан Гаррос
05 июня 2023, 14:16 | Обновлено 05 июня 2023, 14:17
584
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Расписание матчей с участием украинок на Ролан Гаррос на 6 июня

Во вторник на корты Парижа выйдет Элина Свитолина

05 июня 2023, 14:16 | Обновлено 05 июня 2023, 14:17
584
0
Расписание матчей с участием украинок на Ролан Гаррос на 6 июня
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

6 июня продолжат играть матчи Открытого чемпионата Франции по теннису во всех разрядах.

В одиночном разряде Украину представит Элина Свитолина. Полное расписание дня будет известно позже.

Расписание матчей с участием украинских теннисисток

Ролан Гаррос. 1/4 финала одиночного разряда

​Корт Филиппа Шатрие. 2-й запуск (13:30*)
Элина Свитолина [SR] – Арина Соболенко [2]

*ориентировочное время начала матча

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

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Элина Свитолина Арина Соболенко Ролан Гаррос 2023 расписание
Источник Sport.ua
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