Ворскла ворвалась в еврокубки, Верес и Ингулец – в стыках, фейл Зари

Из-за интриги, присутствующей почти на всех «болевых» точках турнирной таблицы, все матчи последнего тура УПЛ начались в одно и то же время – в 15.00. «Днепр-1», победив «Кривбасс», впервые в своей истории занял второе место в чемпионатах страны и сыграет в квалификации Лиги чемпионов. «Ворскла», одолев «Шахтер», обошла «Александрию» и будет выступать в квалификации Лиги конференций. В стыковых поединках за право участия в следующем сезоне УПЛ сыграют «Верес» и «Ингулец».

Победа тура

Чтобы не оглядываться на результат матча между «Зарей» и «Минаем», «Днепру-1» нужно было просто обыграть «Кривбасс», дабы финишировать на второй строчке. Задание усложнялось неуступчивостью оппонента. И его мотивацией – побороться за путевку в Лигу конференций. Тем не менее, команде Кучера удалось решить свою задачу. Во втором тайме днепряне таки дожали подопечных Вернидуба и квалифицировались в Лигу чемпионов.



СК Днепр-1

Комбинация тура

Атака, после которой «Днепр-1» забил единственный (и победный) гол в ворота «Кривбасса», получилась на загляденье. Днепряне отобрали мяч в центе поля и вывели на оперативное пространство Довбика. Артем приблизился к воротам, но не стал бить, а отпасовал на Когута. Тот, в свою очередь, переадресовал мяч на Бланко, и аргентинец точно пробил мимо голкипера в дальний угол ворот.

Довбик тура

Помимо еврокубковой интриги в матче «Днепр-1» - «Кривбас», в том поединке была еще одна интрига. Индивидуальная. Форвард днепрян Довбик в случае своих удачных действий мог повторить, а то и превзойти бомбардирский показатель «горняка» Мхитаряна по забитым мячам за один сезон (у Генриха было 25 точных ударов). Но отличиться Артему не удалось. В итоге он остановился на 24-х голах. Утешением ему может быть тот факт, что бомбардирскую гонку он выиграл в одну «калитку».



СK Днепр-1

Неудачники тура

Две команды, которые по итогам чемпионата сыграют в стыковых поединках с коллективами Первой лиги, определились в одном матче. «Верес» минимально обыграл «Ингулец», но ни подопечных Вирта, ни подопечных Ковальца итоговый счет не уберег от поединков плей-офф. Теперь команда из Ровно сыграет против запорожского «Металлурга», а команда из Петрово – против «ЛНЗ».

Гол тура

Шальной мяч забил в ворота «Ингульца» защитник «Вереса» Вовченко. На 74-й минуте матча Семен решился на удар метров с 35-ти. Мяч залетел в дальний угол, стукнувшись о газон и дезориентировав голкипера «казаков» Паламарчука.

Болельщик тура

На матче «Металлист-1925» – «Динамо», который прошел в Киеве на арене имени Банникова, присутствовал бывший игрок динамовцев Забарный. Нынешний футболист «Борнмута» после окончания сезона в АПЛ приехал в Киев на «каникулы». И не только: Илья получил вызов в национальную сборную Украины на июньские матчи.

Удаления тура

Сложно сказать, как бы завершился матч «Металлиста-1925» против «Динамо», если бы киевляне уже в середине первого тайма не оказались в меньшинстве. Центрбек «бело-синих» Дячук совершил «фол последней надежды» против Островского и сразу же увидел перед собой красную карточку. В итоге харьковчанам удалось выровнять игру, забить ответный мяч и отстоять спасительную ничью.

За аналогичное нарушение был удален и футболист «Ворсклы» Пердута в матче против «Шахтера». Однако удаление защитника не повлияло на исход поединка: полтавчане одержали победу 2:1 и заняли пятое место.

Благая весть тура

На матче «Металлист-1925» – «Динамо» присутствовал главный тренер киевлян Мирча Луческу, который ранее перенес сложную операцию. Однако румынский специалист просто «присутствовал» на игре, а действиями «бело-синих» руководил, как и в предыдущих поединках, ассистент Мирчи Александр Шовковский.

Прощание тура

За две минуты до финального свистка в матче «Металлист-1925» – «Динамо», на поле появился голкипер «бело-синих» Бойко, сменивший в воротах Бущана. Денис получил капитанскую повязку. Матч стал последним для Бойко в качестве игрока «Динамо»: он уходит из клуба в статусе свободного агента.



ФК Динамо. Денис Бойко

Разгромы тура

Два матча завершились крупными победами. С одинаковым счетом 3:0 «Заря» победила «Минай», а «Черноморец» не оставил шансов «Металлисту». Эта уверенная виктория позволила одесситам миновать «сито» стыковых поединков. А вот луганчанам она лишь подсластила бронзовые награды: финишировать выше им не удалось из-за худших показателей в личном «зачете» с «Днепром-1».

Фейл тура

«Заря» без видимых проблем разобралась с «Минаем» – 3:0. Однако луганской команде грозит техническое поражение. Дело в том, что на 76-й минуте на поле вместо Булецы появился Мишнев, которого не было в заявке на игру. Но даже если действительно КДК УАФ лишит луганчан победы и засчитает «технарь», на итоговую позицию команды это не повлияет: «Заря» все равно останется третьей.

Джокер тура

Героем матча «Металлист» – «Черноморец» стал футболист одесситов Юсов. На 65-й минуте Дмитрий поменял Алефиренко. И спустя десять минут забил первый гол. А еще через десять – второй. В итоге «моряки» победили 3:0 и избежали участи переходных матчей.

Цифра тура

Худшая команда чемпионата – «Львов» - и в последнем туре не смогла набрать очки. Проиграв «Колосу», львовяне таким образом потерпели 13-е подряд (!) поражение.

Возвращение тура

Впервые после длительного времени в воротах «Шахтера» появился Пятов. Основной голкипер «горняков» Трубин против «Ворсклы» не мог сыграть по причине дисквалификации, и Йовичевич на последний матч сезона доверил место в воротах ветерану. Но отыграть на ноль Андрею не удалось: он пропустил два мяча, один из которых полностью на его совести (от Павлюка), и его команда уступила 1:2.

Демарш тура

Главный тренер «Александрии» Руслан Ротань не пришел на обязательную пресс-конференцию после матча с «Рухом», завершившегося нулевой ничьей. Понять молодого тренера немудрено: учитывая победу «Ворсклы» над «Шахтером», путевку в квалификацию Лиги конференций завоевала именно полтавская команда, а команда Ротаня осталась без еврокубков. О чем тут говорить…

Символическая сборная тура: Панькив - Вовченко, Чеснаков, Батагов – Бражко, Васильев - Габелок, Бланко, Велетень – Н.Русин, Юсов.