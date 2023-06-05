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05 июня 2023, 10:55 | Обновлено 05 июня 2023, 12:02
88
0

Корк Сити – Богемианс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Ирландии

Поединок состоится 5 июня в 19:00 по Киеву

05 июня 2023, 10:55 | Обновлено 05 июня 2023, 12:02
88
0
Корк Сити – Богемианс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Ирландии
Getty Images/Global Images Ukraine

5 июня на «Тернерс Кросс» пройдет матч 19-го тура чемпионата Ирландии, в котором «Корк Сити» встретится с «Богемианс». Старт поединка запланирован на 19:00 по киевскому времени.

Корк Сити

Клуб отлично показывает, насколько все быстро может все меняться в ирландском футболе. Бунтари только в 2017-м году делали золотой дубль, через год они были 2-ми в Премьершипе и добирались до финала кубка Ирландии. Но потом было падение в Первый дивизион, впрочем, там в прошлом сезоне был достаточно уверенный выигрыш. На новом-старом уровне горожане очень тяжело стартовали, сведя свои задачи к борьбе за выживание. Не обошлось без смены наставника, и при Бакли, и.о., начало получаться. С идентичным счетом 1:0 вышло победить и Слайго Роверс, Шемрок Роверс, на своем поле. Потом была поездка к Дрогеде Юнайтед - и снова тот же успешный, пусть и скромный, итог.

Богемианс

Команда неоднократно брала и чемпионский титул, и кубок страны. Но последние успехи в виде оформления 9-го золота пришлись еще на 2009-й год. Сейчас цыгане - это максимум середняк ирландского чемпионата. И гордятся тем, что не вылетали ни разу из элитного дивизиона, более чем за 100 лет розыгрышей. Иногда результаты бывают неплохими, в 2020-м и 2021-м они позволяли стартовать в еврокубках, где, впрочем, традиционно ничего не показали. Прошлогодний розыгрыш принес только 6-е место. Сейчас был достойный старт, но потом, в мае, подопечные Деклана Девайна заметно сдали. Сначала они проиграли и Шемрок Роверс, и Дерри Сити, а потом пошли ничьи - с Дандолком и Шелбурном. И только со Слайго Роверс получилось добиться победы со счетом 2:0.

Статистика личных встреч

В 7 последних поединках Корк взял только 1 ничью. Все остальные матчи закончились победами Богемианс, в том числе этой весной 5:0.

Прогноз

Букмекерские конторы склонны ждать победы гостей. Но Корк Сити, кажется, недооценивают, хотя тот начал штамповать победы. Ставим на то, что хозяева арены смогут не проиграть (коэффициент - 1,79).

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Источник Sport.ua
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