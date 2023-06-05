Гамбург – Штутгарт. Прогноз и анонс на матч за право сыграть в Бундеслиге

5 июня на «Фолькспаркштадион» пройдет ответный матч плей-офф за право сыграть в Бундеслиге 1 Германии, в котором «Гамбург» встретится со «Штутгартом». Старт поединка запланирован на 21:45 по киевскому времени.

Гамбург

Команда в свое время козыряла тем, что никогда не вылетала из Бундеслиги 1. Таким больше никто из старожилов элитного немецкого дивизиона не мог похвастаться - даже Бавария. Но, все-таки вылетев, в 2018-м году, никак не мог вернуться туда. Поначалу и вовсе красноштанники финишировали на 4-й позиции. А потом, год назад, было поражение в стыковых поединках Герте. Этот сезон прошел под знаком борьбы с Дармштадтом и Хайденхаймом. И, казалось, последний дрогнул - он терял очки в крайнем туре. Уже все неравнодушные к динозаврам начали вовсю праздновать. Но конкурент забил на 93-й и, главное, 99-й минуте, поднявшись на 1-е место и, главное, отправив славный коллектив в плей-офф. Первый матч ставит если не крест, то знак вопроса по поводу амбиций Гамбурга - тот проиграл разгромно.

Штутгарт

Клуб за последнее десятилетие дважды падал в Бундеслигу 2 - правда, неизменно возвращался наверх после минимального, годичного пребывания. Год назад могло быть новое падение, но тогда волевой победой на последних минутах 34-го тура получилось запрыгнуть на спасительное 15-е место. От прямого понижения в 2023-м году спасла ставка на Себастьяна Хенесса. В 8 последних турах швабы проиграли только однажды, правда, аутсайдеру, Герте. В остальных поединках набрали 3 победы и 4 ничьи. Проблема только в том, что в последнем поединке ограничились ничьей с Хоффенхаймом, а противник, Бохум, победил. Это оставило Штутгарт на 16-й позиции - и отправило в стыки. Но там начали с 3-0, и нужно просто не провалиться на выезде.

Статистика личных встреч

В последний раз клубы пересекались в сезоне 2019/2020. Тогда в Бундеслиге 2 стороны обменялись результативными домашними победами, а в кубке Штутгарт победил на выезде в экстра-тайме.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что швабы будут фаворитом и ответного поединка. Но им нужно просто не проиграть в 3 мяча. Так что можно ставить на то, что хозяева напоследок не проиграют (коэффициент - 1,62).