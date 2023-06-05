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  4. СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 5 июня
Германия
05 июня 2023, 10:35 |
159
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 5 июня

Важные события во всех видах спорта

05 июня 2023, 10:35 |
159
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 5 июня
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 5 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

20:00 Верберг – Хеккен

Favbet 7.80 – 5.25 – 1.37

21:45 Гамбург – Штутгарт

Favbet 2.87 – 3.82 – 2.29

ТЕННИС

12:30 Илья Марченко – Роман Андрес Бурручага

Favbet 3.12 – 1.34

15:30 Ига Свентек – Леся Цуренко

Favbet 1.02 – 16.00

СНУКЕР

Зак Ричардсон – Юлиан Бойко

Favbet 2.43 – 1.54

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Источник Sport.ua
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