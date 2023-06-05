СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 5 июня

В понедельник, 5 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

20:00 Верберг – Хеккен

7.80 – 5.25 – 1.37

21:45 Гамбург – Штутгарт

2.87 – 3.82 – 2.29

ТЕННИС

12:30 Илья Марченко – Роман Андрес Бурручага

3.12 – 1.34

15:30 Ига Свентек – Леся Цуренко

1.02 – 16.00

СНУКЕР

Зак Ричардсон – Юлиан Бойко

2.43 – 1.54