Германия05 июня 2023, 10:35 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 5 июня
Важные события во всех видах спорта
05 июня 2023, 10:35 |
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В понедельник, 5 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
20:00 Верберг – Хеккен
21:45 Гамбург – Штутгарт
ТЕННИС
12:30 Илья Марченко – Роман Андрес Бурручага
15:30 Ига Свентек – Леся Цуренко
СНУКЕР
Зак Ричардсон – Юлиан Бойко
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