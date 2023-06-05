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Франция
05 июня 2023, 09:56 | Обновлено 05 июня 2023, 09:59
369
0

Монако уволил главного тренера

Монегаски остались без еврокубков

05 июня 2023, 09:56 | Обновлено 05 июня 2023, 09:59
369
0
Монако уволил главного тренера
ФК Монако. Филипп Клеман

49-летний бельгийский специалист Филипп Клеман уволен с поста главного тренера «Монако».

Отставка состоялась после того, как монегаски финишировали на шестом месте в Лиге 1 и остались без еврокубков на следующий сезон.

49-летний Клеман возглавил «Монако» в январе прошлого года. Его контракт был рассчитан до лета 2024 года.

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Монако Филипп Клеман отставка
Источник ФК Монако
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