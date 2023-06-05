Монако уволил главного тренера

49-летний бельгийский специалист Филипп Клеман уволен с поста главного тренера «Монако».

Отставка состоялась после того, как монегаски финишировали на шестом месте в Лиге 1 и остались без еврокубков на следующий сезон.

49-летний Клеман возглавил «Монако» в январе прошлого года. Его контракт был рассчитан до лета 2024 года.