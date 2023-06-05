Украина. Премьер лига05 июня 2023, 08:59 | Обновлено 05 июня 2023, 09:08
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ВИДЕО. Оффшоры, регионалы и криминал. Кто владеет клубами УПЛ
Новое интересное видео на ютуб-канале Записки украинского болельщика
05 июня 2023, 08:59 | Обновлено 05 июня 2023, 09:08
2624
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Вы точно знаете, кто владеет украинским футболом? Попробую напомнить вам в этом видео: как криминал, оффшоры и скандалы, связанны с клубами УПЛ и их владельцами. Кто официально владеет футбольными клубами из Украины?
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Комментарии 1
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"український футбол" - це таке саме далеке від того справжнього, непідробного, нештучного футболу, як "верховна рада", наприклад, - далека від нормальної, адекватної, потрібної законотворчості...всі процеси які є справжніми, легальними, автентичними в нормальному світі, у нас вони лише нагадують здалека, дуже здалека такі процеси...насправді, це все фікція, згнивший, з хробаками всередині труп того, що має бути насправді...у нас нічого справжнього немає..
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