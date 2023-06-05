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Украина. Премьер лига
05 июня 2023, 08:59 | Обновлено 05 июня 2023, 09:08
2624
1

ВИДЕО. Оффшоры, регионалы и криминал. Кто владеет клубами УПЛ

Новое интересное видео на ютуб-канале Записки украинского болельщика

05 июня 2023, 08:59 | Обновлено 05 июня 2023, 09:08
2624
1
ВИДЕО. Оффшоры, регионалы и криминал. Кто владеет клубами УПЛ
Sport.ua

Вы точно знаете, кто владеет украинским футболом? Попробую напомнить вам в этом видео: как криминал, оффшоры и скандалы, связанны с клубами УПЛ и их владельцами. Кто официально владеет футбольными клубами из Украины?

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видео чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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EGOS
"український футбол" - це таке саме далеке від того справжнього, непідробного, нештучного футболу, як "верховна рада", наприклад, - далека від нормальної, адекватної, потрібної законотворчості...всі процеси які є справжніми, легальними, автентичними в нормальному світі, у нас вони лише нагадують здалека, дуже здалека такі процеси...насправді, це все фікція, згнивший, з хробаками всередині труп того, що має бути насправді...у нас нічого справжнього немає..
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