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  4. Костюк вышла в 1/4 финала смешанного парного разряда на Ролан Гаррос 2023
Ролан Гаррос
04 июня 2023, 21:27 | Обновлено 04 июня 2023, 21:44
1614
3

Костюк вышла в 1/4 финала смешанного парного разряда на Ролан Гаррос 2023

Марта и Марсело Аревало обыграли австралийский тандем Сторм Хантер / Джон Пирс

04 июня 2023, 21:27 | Обновлено 04 июня 2023, 21:44
1614
3
Костюк вышла в 1/4 финала смешанного парного разряда на Ролан Гаррос 2023
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк вышла в 1/4 финала смешанного парного разряда на Открытом чемпионате Франции по теннису 2023.

Во втором раунде украинка и ее напарник Марсело Аревало (Сальвадор) выиграли у австралийского тандема Сторм Хантер / Джон Пирс в трех сетах за 1 час и 33 минуты.

Ролан Гаррос 2023. Микст. 1/8 финала

Марта Костюк (Украина) / Марсело Аревало (Сальвадор) – Сторм Хантер (Австралия) / Джон Пирс (Австралия) – 6:4, 5:7, [12:10]

На супер тай-брейке украинско-сальвадорский дуэт спас 1 матчбол при счете 8:9.

Костюк во второй раз играет в смешанном парном разряде. В 2021 году она дошла до 2-го раунда Уимблдона.

В следующем раунде соревнований Марта и Марсело сыграют против Бьянки Андрееску (Канада) и Майкла Винуса (Новая Зеландия).

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Марта Костюк Марсело Аревало Сторм Хантер (Сандерс) Джон Пирс Ролан Гаррос 2023
Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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Stanislav Matusevych
Марта, хоч грала на межі сил після програшу в парі, затягнула неймовірну кінцівку! За рахунку 9:9 на супертаї її на сітці гарматами у корпус розстрілювали і Пірс, і наступним ударом Хантер, а вона спромоглася відбитися вінерсом з лету. А на матчболі на своїй подачі з задньої лінії потужністю просто перебила Пірса, змусивши того помилитися. Хоча матч, як завжди, у виконанні Марти неоднозначний. Але кидається у вічі якась іскра у їхній парі саме з Ріосом. Можливо, латиноамериканець - саме те, що потрібно Марті для парного поєднання.
І в цілому дуже вдалий день для українського жіночого тенісу видався.
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+10
Галина Кулик
Непоганий день для українського тенісу- Світоліна, Костюк, Завацька
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+8
Elis
Молодець, Марта! І це у другому матчі за день
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+6
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