Костюк вышла в 1/4 финала смешанного парного разряда на Ролан Гаррос 2023
Марта и Марсело Аревало обыграли австралийский тандем Сторм Хантер / Джон Пирс
Украинская теннисистка Марта Костюк вышла в 1/4 финала смешанного парного разряда на Открытом чемпионате Франции по теннису 2023.
Во втором раунде украинка и ее напарник Марсело Аревало (Сальвадор) выиграли у австралийского тандема Сторм Хантер / Джон Пирс в трех сетах за 1 час и 33 минуты.
Ролан Гаррос 2023. Микст. 1/8 финала
Марта Костюк (Украина) / Марсело Аревало (Сальвадор) – Сторм Хантер (Австралия) / Джон Пирс (Австралия) – 6:4, 5:7, [12:10]
На супер тай-брейке украинско-сальвадорский дуэт спас 1 матчбол при счете 8:9.
Костюк во второй раз играет в смешанном парном разряде. В 2021 году она дошла до 2-го раунда Уимблдона.
В следующем раунде соревнований Марта и Марсело сыграют против Бьянки Андрееску (Канада) и Майкла Винуса (Новая Зеландия).
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