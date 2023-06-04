Костюк вышла в 1/4 финала смешанного парного разряда на Ролан Гаррос 2023

Украинская теннисистка Марта Костюк вышла в 1/4 финала смешанного парного разряда на Открытом чемпионате Франции по теннису 2023.

Во втором раунде украинка и ее напарник Марсело Аревало (Сальвадор) выиграли у австралийского тандема Сторм Хантер / Джон Пирс в трех сетах за 1 час и 33 минуты.

Ролан Гаррос 2023. Микст. 1/8 финала

Марта Костюк (Украина) / Марсело Аревало (Сальвадор) – Сторм Хантер (Австралия) / Джон Пирс (Австралия) – 6:4, 5:7, [12:10]

На супер тай-брейке украинско-сальвадорский дуэт спас 1 матчбол при счете 8:9.

Костюк во второй раз играет в смешанном парном разряде. В 2021 году она дошла до 2-го раунда Уимблдона.

В следующем раунде соревнований Марта и Марсело сыграют против Бьянки Андрееску (Канада) и Майкла Винуса (Новая Зеландия).